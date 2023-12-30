8 لاعبين يمثلون "الريشة الطائرة" في البطولة العربية

مهند جويلس

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عمان- أكد اتحاد الريشة الطائرة مشاركته في البطولة العربية للرجال والسيدات والشباب والشابات، والتي ستقام من 29 شهر كانون الثاني (يناير) وحتى 2 من شهر شباط (فبراير) المقبلين بالعاصمة السعودية الرياض.ومن المتوقع أن تحظى البطولة بمشاركة 11 دولة وهي: السعودية، الأردن سورية، العراق، البحرين، لبنان، مصر، الجزائر، الإمارات، السعودية، تونس وفلسطين.وأعلن مدرب المنتخب الوطني يوسف أبو المنذر ومساعده مهران شقيرات عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، والتي ستقام في 3 مسارات (منافسات الفردي، زوجي متماثل وزوجي مختلط).ويمثل المنتخب في البطولة لاعبان من منتخب الرجال وهما بهاء الدين الشنيك وعز الدين أبو عرة، ولاعبتان من منتخب السيدات وهما دموع عمرو وماريا سامي، ولاعبان من منتخب الشباب وهما أحمد سويدان وإسماعيل عمر، ولاعبتان من منتخب الشابات وهما مريم سامي ومرح عمر.وأكد أبو المنذر في حديثه لـ "الغد"، بأن المنتخب يواصل تدريباته بشكل يومي بحصة تدريبية واحدة بمعدل 3 ساعات يوميا، مفيدا بأن المنتخب سيدخل معسكرا مغلقا ابتداء من يوم الثلاثاء بعد غد، والذي سيشمل وجبتين تدريبيتين باليوم الواحد.وأضاف: "نتطلع مع اللاعبين خلال التدريبات بتحسين الجانب الخططي للعب، إلى جانب تصويب بعض المهارات وطرق اللعب، مع التركيز على المهارات النفسية التي تجعل اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم في المنافسات".ولفت أبو المنذر إلى أن الاتحاد لم يقصر مع المنتخب الوطني في دعمه من النواحي كافة، والمتابعة الحثيثة للاعبين معنويا وماديا، مبينا بأن التفاؤل كبير في اللاعبين واللاعبات بتحقيق إنجاز في البطولة، ومواصلة التقدم بعد الظهور المميز في البطولات السابقة.وكان منتخب الريشة الطائرة قد شارك في دورة الألعاب العربية في الجزائر صيف العام الحالي، وتمكن من تحقيق ميداليتين عبر اللاعبتين مريم أبو عرة (ذهبية) ومرح عمرو (فضية)، فيما ظفر بهاء الدين الشنيك بالميدالية البرونزية بمنافسات الفردي، إضافة إلى حصوله مع زميله عز الدين أبو عرة على برونزية منافسات الزوجي.كما يعد الشنيك أبرز اللاعبين في الوطن العربي حاليا، وشارك بعدد من البطولات الدولية ومن بينها دورة الألعاب الآسيوية في الصين، وبطولة العالم في الدنمارك.