8 لاعبين يمثلون منتخب التايكواندو في الدورة الآسيوية

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - أعلن اتحاد التايكواندو عن تشكيلة المنتخب الوطني المشارك في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي حتى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.واللاعبون هم: اللاعب الأولمبي صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، واللاعبة جوليانا الصادق، واللاعب زيد مصطفى واللاعب زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، وراما أبو الرب في المركز الخامس (وزن تحت 73 كغم)، أنس الصادق (وزن فوق 87 كغم)، محمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم)، نتالي الحميدي (وزن تحت 62 كغم).وتعد الدورة الآسيوية، محطة مهمة للتايكواندو الأردنية في رحلة البحث عن نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024، حيث يحصل فيها اللاعب صاحب الميدالية الذهبية على 40 نقطة، تضاف إلى تصنيفه الدولي.وللتايكواندو الأردنية بصمات واضحة في الدورة الآسيوية في أول ظهور للرياضة الأردنية العام 1986، حيث نجحت البعثة الأردنية في إحراز 4 ميداليات من خلال لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو منها 3 ميداليات فضية، من خلال سامر كمال (وزن تحت 64 كغم)، توفيق نويصر (وزن فوق 83 كغم)، أحمد علي (وزن تحت 83 كغم) وبرونزية من خلال طارق اللبابيدي (وزن تحت 58 كغم).إلى ذلك، قام اتحاد اللعبة بالإعلان عن اللاعبين المشاركين في بطولة آسيا للأشبال والناشئين للتايكواندو، التي ستقام في لبنان الشهر الحالي، حيث تم اختيار أصحاب الميداليات الذهبية لتمثل الأردن في البطولة.وسيقيم اتحاد اللعبة بعد غد، التصفية الثالثة والنهائية لمنتخب الناشئين للمشاركة في بطولة آسيا، وكان شارك مؤخرا في تصفية منتخبات الأشبال والناشئين قرابة ألف لاعب ولاعبة، وذلك من أجل اختيار عناصر منتخبات الأشبال والزهرات والناشئين والناشئات.على صعيد متصل، يكثف المنتخب الوطني للرجال تحضيراته استعدادا للمشاركة في سلسلة الجائزة الكبرى التي يستطيع من خلالها اللاعبون نيل نقاط تؤهلهم لأولمبياد باريس، والمحطة المقبلة هي الجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى في فرنسا الشهر الحالي، والثالثة في الصين تايبيه في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والجولة الختامية ستقام في مانشستر بشهر كانون ‏الأول (ديسمبر) المقبل، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 60 نقطة، ويحصل صاحب ‏المركز الثاني على 36 نقطة، وصاحب المركز الثالث 21.6 نقطة، ويشارك في سلسلة الجائزة الكبرى أفضل 32 لاعبا ولاعبة من كل وزن.ويهدف اتحاد التايكواندو، إلى تأهيل أكبر عدد من اللاعبين إلى أولمبياد باريس 2024‏‎، حيث يكثف المنتخب الوطني الأول ‏تدريباته اليومية استعدادا للبطولات التصنيفية المقبلة، للتأهل لأولمبياد باريس 2024، ‏‏بأكبر عدد من اللاعبين والبقاء ضمن ‏المراكز الـ6 الأولى ‏‏في التصنيفين الأولمبي والعالمي‎.