8 ميداليات ملونة للمنتخب الوطني للمصارعة مع ختام منافسات اليوم الثاني

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وفي منافسات المصارعة الرومانية تحت 23 عاما، تقلد ارزو شاميل الميدالية الذهبية ضمن (وزن تحت 82 كغم)، كما أحرز معتصم الكساسبة ذهبية (وزن تحت 130 كغم)، وظفر يحيى حسين أبو طبيخ بالميدالية الفضية (وزن تحت 97 كغم)، فيما أحرز اللاعبون، احمد خالد (وزن تحت 55 كغم) وصهيب الحسنات (وزن تحت 63 كغم) وزيد اسحاق (وزن تحت 72 كغم)، الميداليات البرونزية.ولدى السيدات تحت 23 عاما، أحرزت اللاعبة بلقيس صايل الميدالية الذهبية ضمن (وزن تحت 68 كغم)، فيما ظفرت اللاعبة سدين القريني (وزن تحت 65 كغم) بالميدالية الفضية.وأحرز المنتخب الوطني للرجال كأس المركز الثاني في المجموع العام بذهبيتين وفضية و3 برونزيات، خلف السعودية، التي حلت بالمركز الأول بذهبية و3 فضيات و4 برونزيات، فيما جاءت سورية ثالثة بذهبيتين وبرونزية.كما أحرز المنتخب الوطني للسيدات كأس المركز الثالث في المجموع العام بذهبية وفضية، وجاءت الجزائر ثانية بذهبية وفضية وبرونزية، فيما تصدرت تونس الترتيب بذهبية وفضيتين.