9 ميداليات ملونة للمصارعة الحرة والرومانية في البطولة العربية

خالد تيسير العميري

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عمان – حل المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية في المركز الثالث بالترتيب العام بين الدول المشاركة في البطولة العربية، بعدما توج بإجمالي 9 ميداليات ملونة (ذهبيتان و5 فضيات وبرونزيتين).وعادت بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة عمان في وقت متأخر من أمس، بعد اختتام فعاليات البطولة في قاعة نادي الجيش بالعاصمة العراقية بغداد، وسط مشاركة 11 دولة، وهي: العراق "البلد المضيف"، الأردن، الكويت، جزر القمر، مصر، الجزائر، السعودية، تونس، فلسطين، اليمن، وسورية.ونجح لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية سلطان ضامن، بإحراز الميدالية الذهبية بوزن (82 كغم)، متفوقا على اللاعب العراقي حسين المكسر والتونسي بلحسن العزوزوي، اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا، فيما أحرز لاعب المنتخب الوطني صهيب الحسنات الميدالية الفضية بوزن (63 كغم)، خلف اللاعب العراقي علي عباس المكسر صاحب الميدالية الذهبية، في الوقت الذي تقلد فيه اللاعبان السعودي ريان الهوساوي والسوري محمد فواز الميدالية البرونزية "مكرر".وظفر لاعب المنتخب الوطني عمر ضراغمة بالميدالية البرونزية بوزن (72 كغم)، خلف العراقي حيدر عباس والسوري محمد العبيد، كما أحرز لاعب المنتخب الوطني عمرو عبدالفتاح الميدالية الفضية لوزن (77 كغم)، خلف التونسي سامي سلامة الذي أحرز الميدالية الذهبية، وحل اللاعب العراقي طه ياسين ثالثا بالميدالية البرونزية.في المقابل، ظفر المنتخب الوطني للمصارعة الحرة بميدالية ذهبية لوزن (79 كغم)، عبر اللاعب أرزو شاميل، فيما عدل الاتحاد العربي للمصارعة الخطأ الذي سقط فيه عند إعلان النتائج باعتماده حلول لاعب المنتخب الوطني زيد الشيشاني ثانيا "الميدالية الفضية" لوزن (97 كغم) بدلا من الذهبية، وتقلد اللاعب أورتس شاميل الميدالية البرونزية رغم انسحابه من الأدوار الأولى للإصابة. وحل لاعب المنتخب الوطني عبدالكريم أبو دعيج في المركز الثاني بوزن (92 كغم)، متقلدا الميدالية الفضية، فيما ظفر اللاعب زيد اسحاق بالميدالية الفضية بوزن (65 كغم)، بعد تدارك خطئ الإعلان عن تقلده الميدالية البرونزية أيضا.ولم ينجح اللاعبان صهيب المرافي وعبدالله مكون، في الصعود إلى منصة التتويج عن منافسات المصارعة الحرة التي يقودها المدربان الوطنيان رمزي وهاني المرافي، فيما أخفق اللاعبون مصطفى القاضي وأحمد دهشان وأحمد خالد ويحيى حسين أبو طبيخ في إحراز ميداليات ملونة عن المصارعة الرومانية بقيادة المدربين الوطنيين يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر، علما بأن المشاركة جاءت للعديد منهم بهدف إكسابهم الخبرات وصقل مواهبهم.