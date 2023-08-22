الخميس 24 آب 2023
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92 لاعبا ولاعبة ببطولة المملكة التصنيفية للبادل

92 لاعبا ولاعبة ببطولة المملكة التصنيفية للبادل
92 لاعبا ولاعبة ببطولة المملكة التصنيفية للبادل

أعلن رئيس اتحاد التنس خالد نفاع، أن 92 لاعبا ولاعبة يخوضون بطولة المملكة التصنيفية للبادل، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء على ملاعب اتحاد التنس.
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وشدد نفاع خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة، على أن هدف البطولة يتمثل في اختيار عناصر المنتخب الوطني للمشاركات والاستحقاقات المقبلة، إضافة لنشر اللعبة باعتبارها إحدى الألعاب الحديثة المميزة.

وأضاف: "يحضر في البطولة لاعبين ولاعبات من أعمار 18 عاما إلى 30 عاما، وهناك إهتمام من قبل الاتحاد لجلب لاعبي المقيمين في الخارج، ويشارك في البطولة لاعبان حضرا أمس من الإمارات".

ولفت نفاع إلى أن الاتحاد خاطب الاتحادين الدولي والعربي للبادل للإنضمام إليهما سعيا للمشاركات الخارجية، مؤكدا بأن الاتحاد ينتظر الرد بالموافقة على الانضمام، والبدء بالبطولات العربية والدولية قبل نهاية العام الحالي.

وتابع: "يشارك لاعبون في البطولة من مختلف محافظات المملكة، وستقام البطولة حتى يوم السبت الذي سيشهد يوما عائليا بفعاليات مختلفة للأطفال، إضافة إلى خوض اللقاءات النهائية بالبطولة لكلا الجنسين".

وكشف نفاع عن رغبة الاتحاد في جلب مدربين أجانب من إسبانيا أو الأرجنتين للإشراف على تدريب المنتخب الوطني، من خلال التعاون مع الأندية المحلية التي بدأت تمارس اللعبة وتستقطب مدربين من الخارج.
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