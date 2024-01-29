"آيون" تتفوق مجددا وتحصد جائزة عالمية للشركات الناشئة

إبراهيم المبيضين

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عمان – تواصل الشركات الناشئة الأردنية تسجيل إنجازات على المستويين العربي والعالمي، متميزة بأفكارها وتطويعها التقنيات الحديثة رغم التحديات التي ما تزال تواجهها، وكان آخر هذه الإنجازات فوز شركة "آيون" للتقنيات المصغرة بجائزة دولية من "جوائز الشركات الناشئة العالمية" أو ما تعرف اختصارا بـ "جي اس اييه".وتمكنت شركة "آيون"، التي تأسست قبل ست سنوات، وتشرف على شبكة وأنظمة لشحن السيارات الكهربائية من الفوز بالجائزة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال وذلك عن فئة أفضل شركة ناشئة للتكنولوجيا الخضراء 2023 في الشرق الأوسط.وحققت "آيون" هذا الإنجاز من بين 8 شركات ناشئة تقدمت لهذه الفئة من ثمان دول عربية.وينطوي هذا الإنجاز على أهمية لبيئة ريادة الأعمال الأردنية وللشركة التي تطوع التقنية الحديثة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في أنظمتها لخدمة سوق شحن السيارات الكهربائية في الأردن والمنطقة، كونه يشكل اعتراف عالمي وعربي بريادة الشباب الأردني وخصوصا أن جوائز الشركات الناشئة العالمية " جي اس اييه" تعد من أكبر المسابقات المستقلة في مجال ريادة الأعمال، وهي منظمة مقرها في كوبنهاجن وتغطي نحو 120 دولة في 3 قارات ما يعطيها الصبغة العالمية.وعن الفوز وفكرة الشركة قال الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتسويق والتطوير في " آيون" المهندس عبدالله الطوالبة إن شركة "آيون" للتقنيات المصغرة هي شركة أردنية ناشئة انطلقت في عام 2018 وتمكنت من بناء والإشراف على أول شبكة و"بنية تحتية" لمحطات شحن السيارات الكهربائية في الأردن والشرق الأوسط، لافتا إلى أنه تشارك في تأسيسها مع المهندس أحمد المجالي وهو المدير التنفيذي للعمليات في الشركة معتمدين على خبراتهم في مجالات الهندسة الكهربائية والتكنولوجيا.وأكد الطوالبة أن فكرة الشركة تعالج حاجات في السوق المحلية مع تزايد اعتماد الناس على السيارات الكهربائية وحاجتهم إلى شحنها خصوصا في الأماكن والطرق العامة ودعم قطاعات الطاقة والبيئة، وهي الأمور التي ساعدت الشركة في الفوز بالجائزة الاخيرة.وقال إن شبكة آيون موجودة حاليا في 18 موقع/نقطة شحن من شمال الأردن إلى العاصمة عمان، والتي هي نتاج التفكير الطويل بمشاكل الطاقة البديلة والتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية التي هي مستقبل المدن الذكيه والنقل في العالم، لافتا إلى أن الشركة تعتمد على شواحن تقوم بتصنيعها هي بالكامل داخل الأردن، كما تقدم ربطا كاملا للمحطات سواء المملوكة من قبلها أو تلك المملوكة لجهات أخرى بتطبيق ذكي يتيح للمستخدم تحكما كاملا بإجراءات الحصول على الخدمة بما فيها الدفع الإلكتروني.وبين الطوالبة أن الشركة لديها اليوم 44 ألف مستخدم مسجل في تطبيقها الذكي المتاح عبر المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية، "اندرويد" و"اي او اس"، مشيرا إلى أن هذا الرقم يشكل 60 % من إجمالي عدد المركبات الكهربائية في الأردن.وقال إن الشركة ومن خلال نظامها وشبكتها تمكنت حتى اليوم من تقديم حوالي 86 ألف جلسة شحن للمستخدمين في الأردن.وعن خطط الشركة خلال العام الحالي 2024، بين الطوالبة إنها تتضمن توريد وتركيب 140 محطة شحن في الأردن تمتلك منها الشركة 100 محطة، والسعي لتوريد وتركيب أكثر من 250 جهاز شحن منزلي.وقال إن الشركة تخطط أيضا لتغطية المدن الرئيسية والطرق السريعة بمحطات شحن السيارات الكهربائية، وإطلاق شاحن ومنتجات المستخدم المنزلي، وتطوير وإطلاق شاحن " دي سي" السريع مع الحد الأدنى من استهلاك الطاقة لاستخدامه في المواقع ذات سعة الشبكة المنخفضة.وقال إن خطط الشركة تتضمن أيضا زيادة عدد مستخدمي تطبيق الشركة ورفع الحصة السوقية له إلى 85 % من مستخدمي السيارات الكهربائية ، الى جانب العمل على تفعيل نموذج اشتراك خاص بالشركة.وقال إن الخطط تشمل سعي الشركة لتسهيل عمليات الدفع على المستخدمين من خلال تتوفير كافة بوابات الدفع في الأردن وتفعيل الحجز وجلسات الشحن الطويلة وميزات الجلسات المتعددة.وأكد مساعي الشركة لعقد شراكات الشركات والبلديات، وتملك محطات عامة على الطرق السريعة الرئيسية، وربط محطات الشحن التابعة لجهات خارجية على منصة الشركة.وأكد أن الشركة مع هذا التوسع وتلبية لخطط ستعمل الشركة على زيادة عدد موظفيها من خلال توظيف الخبراء والقوى العاملة المطلوبة لتلبية وتحقيق الأهداف والخطط المستقبلية.