الثلاثاء 01 آب 2023
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"أبحاث الكونغرس" يحذر من استمرار تزايد مديونية المملكة

العلم الأردني
العلم الأردني
عمان- أكد مركز الكونغرس للأبحاث أنه على الرغم من النظرة الإيجابية للاقتصاد الأردني إلى حد ما، ما يزال الاقتصاديون قلقون بشأن عبء الديون السيادية المرتفع في المملكة والذي وصل إلى نحو 108 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. اضافة اعلان
واعتبر المركز في ورقة له عن الأردن صدرت حديثا أن نسبة الدين العام في الأردن إلى الناتج المحلي الإجمالي تعد مرتفعة وفقا للمعايير الإقليمية، إذ إنها يمكن أن تحد من قدرة الحكومة على تقديم الإعانات المالية. 
وحذر المركز من أن استمرار تزايد حجم الدين الوطني في الأردن سيؤدي إلى  تقييد الإنفاق الحكومي، ما يزيد من احتمالية حدوث ذلك في حال لم تتوفر المساعدات والمنح  الخارجية، منوها إلى أن التكاليف في شكل زيادة الضرائب والإعانات المخفضة قد تكون انتقلت إلى المستهلكين الأردنيين. 
وأشار المركز إلى أن الأردن يستفيد من "هيكل دين ملائم نسبيا" من ناحية أن دائنيه الخارجيين يقدمون قروضا ميسرة مع توفر شروط السداد مواتية بحسب ما ينقل عن البنك الدولي. 
وأكد المركز أن السياسية النقدية والمالية في الأردن تمكنت من المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية على الرغم من البيئة العالمية والإقليمية الصعبة. 
وأشار المركز إلى محافظة البنك المركزي الأردني بنجاح على استقرار المالية والنقدية من خلال الالتزام بربط الدينار بالدولار والتماشي مع رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي  مما ساعد ذلك في بقاء معدلات التضخم في الأردن معتدلة واتجاهها إلى الانخفاض.
وأوضح أن النظام المصرفي ما يزال يتمتع بسيولة ورؤوس أموال جيدة، وهذا ما يؤكده تقرير تقييم استدامة النظام المالي الأخير. 
ولفت إلى أن السياسة المالية الأردنية متماشية مع جهود صندوق النقد الدولي لخفض الإنفاق والاقتراض، وفقا لأحدث تقييم لصندوق النقد الدولي، إذ ما يزال برنامج الصندوق على المسار الصحيح، مع تحقيق أهداف البرنامج الرئيسية واستمرار التقدم القوي في المعايير الهيكلية.
وبين المركز أن الحكومة تمكنت من خفض عجزها الأساسي (باستثناء المنح) بنسبة 0.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لتعويض ارتفاع تكلفة الإعانات. 
وأكدت الورقة استمرار مسار تعافي الاقتصاد الأردني خلال عام 2023 من تبعات  جائحة كورونا مع تبنيه توقعات صندوق النقد الدولي بتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 2.7 %.
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