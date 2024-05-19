"أبو ظبي القابضة" تطلق صندوقا استثماريا بالمملكة بـ5 مليارات دولار

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أعلنت وزارة الاستثمار، أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، استكملت أعمال تأسيس شركة الصندوق الاستثماري للبنية التحتية في الأردن استنادا إلى أحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني، غاياتها الاستثمار في عدد من مشاريع البنية التحتية والتنموية ستصل قيمتها لخمسة مليارات دولار.وقالت الوزارة، في بيان أمس: "إن تأسيس شركة الصندوق الاستثماري جاء ضمن الجهود الحكومية المبذولة لتقديم الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية بغرض الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية والتنافسية العالية، وتنفيذا لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها في المجالات الاستثمارية والتنموية مع دولة الإمارات العربية المتحدة خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى أبو ظبي في تشرين الثاني(نوفمبر) العام الماضي، والتي وقعت بين وزارة الاستثمار الأردنية ووزارة الاستثمار الإماراتية وبين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQ".وأضافت، أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستعمل على تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في الأردن، من خلال شركة الصندوق الاستثماري، كتطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة، وتشغيل وإدارة ميناء متعدد الأغراض في العقبة، إضافة إلى مشروع لإنشاء سكة الحديد داخل المملكة لربط مناطق التعدين مع ميناء العقبة، وذلك من خلال تأسيس شركات تابعة لكل مشروع، وسيتم تنظيم جميع الأمور المتعلقة بتلك المشاريع وفقا لأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني والتشريعات الصادرة بمقتضاه.وختمت الوزارة، أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQ تقوم حاليا بدراسة عدد من المشاريع الإضافية ليتم تنفيذها في المستقبل القريب. -(بترا)