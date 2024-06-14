 
السبت 15 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"أجيال الديجيتال": مشروع ريادي يوجه الشباب نحو المستقبل الرقمي

العلم الأردني
العلم الأردني
عمان- فيما أدت الثورة الصناعية الرابعة بأذرعها؛ البرمجة والروبوت والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات الحديثة، إلى تغيير ملامح اقتصاد العالم والمجتمع كذلك وحتى الوظائف المستقبلية، أصبح ملف تدريب وتأهيل الشباب على التقنيات الحديثة موضع اهتمام كبيرا، ما دفع العديد من المشاريع الريادية والشباب الريادي لتأسيس أفكار وكيانات تعنى بتدريب وتأهيل "الجيل التقني".اضافة اعلان
وتسعى هذه الأفكار الريادية لتحضير الشباب وتجهيزهم لعلوم المستقبل والثورة الصناعية الرابعة ومواكبة تقنياتها الحديثة، لتحقيق هدفين رئيسيين: تعزيز فرص الشباب في الحصول على وظائف أصبحت التكنولوجيا تشكل ملامحها، أو لتحفيزهم لإنشاء مشاريع ريادية خاصة بهم تعتمد على الريادة التقنية.
ومن هذه الأفكار، التي ستعنى بتدريب وتأهيل الشباب على التقنية، مشروع "أجيال الديجيتال" الذي سينبثق عن مساحة "فلك الشبابية" التي أقيمت سابقا بالتشاركية مع وزارة الشباب داخل مدينة الأمير محمد للشباب في محافظة الزرقاء، لتكون بمثابة مساحة حاضنة لأفكار وطاقات الشباب لتوجيههم نحو الإبداع.
"مساحة فلك" ومشروعها الجديد "أجيال الديجيتال" من بنات أفكار الناشطة المجتمعية هبة خالد حمادة، التي تحمل شهادة في الصيدلة، إذ تحمل فكرتها ومشروعها الجديد مهمة إعداد جيل جديد من الشباب واليافعين، متمكن من المهارات والمعارف الرقمية الحديثة، في ظل التحول الرقمي الذي نعيشه في هذا العصر والحاجة إلى تجهيز الأجيال المقبلة لتكون قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة بفعالية وكفاءة.
ومشروع "أجيال الديجيتال" هو واحد من بين سبعة مشاريع ريادية مجتمعية فازت، مؤخرا، بتحدي الريادة المجتمعية في دورته الخامسة، وهو من البرامج الرئيسية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
وسيحصل المشروع على دعم مالي وفني من "تحدي الريادة المجتمعية" للعام 2024، والذي انعقد تحت شعار "لا تترك فكرتك على ورق".
وأكدت حمادة أهمية الدعم الذي سيحصل عليه مشروعها من الصندوق، متأملة أن يلقى المشروع، خلال المرحلة المقبلة، إقبالا وتوسعا في النشاط، سعيا لتأهيل وإدماج الشباب بالعالم الرقمي ومفاهيمه الأساسية.
وقالت حمادة عن رحلتها في مجال العمل التطوعي وصولا الى فكرتها ومشروعها الريادي الجديد "بدأت رحلتي في العمل التطوعي وخدمة المجتمع منذ كنت في الثالثة عشرة من عمري بدعم من أسرتي التي غرست في نفسي حب العمل التطوعي والإنساني، ما أسهم في بناء شخصيتي ودفعني للأفضل ولأكون شبكة علاقات غنية بتبادل الخبرات، واكتسبت مهارات عديدة وخضت تجارب لم أكن أتخيل أن أخوضها".
وأضافت حمادة، قائلة "مع دخولي الجامعة، شاركت بالعديد من الفرق التطوعية وأسست مبادرات بالتعاون مع وزارة الشباب، وفي العام 2022، أسهمت في تأسيس مجموعة الجليلة الإرشادية في مديرية شباب الزرقاء كمجموعة تطوعية تهدف إلى خدمة المجتمع ودعم وتنمية الشابات".
وبينت أن هذه المجموعة قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة بالتعاون مع شركاء من المجتمع المحلي، ووصل عدد المنتسبات إلى 100 منتسبة من مختلف مناطق الزرقاء، مشيرة إلى أن أنشطة المجموعة ركزت على الابتكار والبرمجة وعلوم المستقبل لدعم المنتسبات في مواكبة التطور وبناء قيادات شبابية واعدة، إلى جانب الفنون الجميلة وخدمة المجتمع.
وأكدت حمادة أن من أكثر الإنجازات لهذه المجموعة هي مشاركتها كممثل عن وزارة الشباب الأردنية في المسابقة العالمية للبرمجة والذكاء الاصطناعي للعامين 2022 و2023؛ حيث حصلت المجموعة على جوائز ضمن أفضل عشرين مشروعا ابتكاريا وأفضل عشرة مشاريع ابتكارية في كلا العامين، إلى جانب حصولها على جائزة المعلم المتميز لجهودها في الإشراف وتوجيه الطالبات خلال فترة المسابقة، عدا عن العديد من الإنجازات وقصص النجاح التي حققتها المنتسبات.
وفي طريق تطور المجموعة ومع زيادة عدد المنتسبات والأنشطة، قررت حمادة، بحسب ما تقول، تأسيس مساحة "فلك الشبابية" بالتشاركية مع وزارة الشباب داخل مدينة الأمير محمد للشباب لتكون مساحة حاضنة لأفكار وطاقات الشباب وتوجيههم نحو الإبداع؛ حيث جرى تجهيز المساحة بجهود شخصية بالأدوات والمعدات والأجهزة الإلكترونية، لتباشر أول دورة لطلاب الهندسة في الجامعة الهاشمية استهدفت 30 طالبا وطالبة، وتم خلالها تقديم دورة مدرب الروبوت.
وبينت حمادة أنه مع تزايد الأنشطة والحاجة للدعم، شاركت في تحدي الريادة المجتمعية مع صندوق الملك عبد الله الثاني وقدمت مقترح مشروع "أجيال الديجيتال" الذي فاز، طامحة إلى أن يلعب المشروع دورا في تمكين الشباب واليافعين من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة في مجالات علوم المستقبل الحديثة مثل البرمجة، الروبوت، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والتحول الرقمي.
وأضافت أن المشروع سيساعد في تحول الشباب إلى مبتكرين ورواد في مجالات المستقبل، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في تطوير مجتمعهم وخدمة وطنهم.
وأكدت أن الخطة المستقبلية تتضمن أهدافا لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب، للاستفادة من الدورات والبرامج التي يقدمها المشروع، ليكونوا قادرين على المشاركة في المسابقات التكنولوجية على المستويات الوطنية والمحلية والعالمية.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الألعاب الإلكترونية-( الغد)

انطلاق الدورة 16 لتحدي تطبيقات ألعاب الموبايل

منذ1 ساعة
مشهد عام لمدينة عمان من الجو - (أرشيفية)

خبراء: صعود عمان ضمن "المدن الذكية" يدعو لمواجهة التحديات بجدية

منذ1 ساعة
أبراج كهرباء ضغط عال - (الغد)

%21 انخفاض صادرات الطاقة الكهربائية

منذ1 ساعة
فصل الكهرباء-صيانة الكهرباء

3830 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل الجمعة

منذ2 ساعة
6d6d1da3-4dc9-410b-b316-c342ace36498

السعايدة يتفقد جاهزية النظام الكهربائي خلال الموجة الحارة

منذ5 ساعة
الذهب

الذهب يتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع

منذ12 ساعة
افكار و مواقف

خطاب اليوبيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات | منذ1 ساعة
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 