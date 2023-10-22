أداء مشجع للأردن على مؤشر تحول الطاقة خلال عقد

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أصدر منتدى الاستراتيجيات ورقة ضمن سلسلة "بإيجاز" تحت عنوان "أداء مشجع للأردن على مؤشر تحول الطاقة خلال العقد الماضي"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على تطور أداء الأردن ضمن مؤشر "تحول الطاقة" - الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي – خلال السنوات العشر الماضية.وأوضح المنتدى، أن المؤشر يقيم أداء 120 دولة من مختلف دول العالم بما فيها الأردن، حيث يتم تقييم أداء البلدان وفق محورين رئيسيين هما: "أداء نظام الطاقة" و"جاهزية التحول"، واللذان يندرج تحتهما العديد من المؤشرات التفصيلية.وحول أداء الأردن على المؤشر، فقد جاء الأردن في المرتبة 71 عالميا والخامس عربيا، بعد أن شهد تحسنا ملحوظا في أدائه بالمجمل خلال العقد الماضي، على الرغم من ثباته النسبي خلال السنوات القليلة الماضية.وقد أشار المنتدى في الورقة، إلى أن أداء الأردن في الأبعاد الرئيسة لمحوري مؤشر "تحول الطاقة"، شهد تحسنا في معظم هذه الأبعاد ما بين العامين 2014 و2023، باستثناء بعدي "الابتكار"، و"التمويل والاستثمار".كما أوصى المنتدى، بضرورة تعزيز جهود الحكومة بالتشارك مع القطاع الخاص، في تنفيذ مبادرات الطاقة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يحقق رؤية القطاع في "تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية".