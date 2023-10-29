أرباح "INVESTBANK" ترتفع إلى 19.2 مليون دينار

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أعلنت مجموعة الاستثماري (INVESTBANK) – البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة - عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام الحالي، حيث سجل ارتفاعا ملحوظا في أرباحه الصافية وإجمالي أرباحه قبل ضريبة الدخل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس النمو القوي واستدامة أداء البنك.وفقا للبيانات المالية الربع سنوية، فقد ارتفعت الأرباح الصافية للبنك إلى 19.2 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 15.2 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، فيما تجاوزت إجمالي الأرباح قبل ضريبة الدخل حاجز 26 مليون دينار في نهاية أيلول(سبتمبر) الماضي، مقارنة بـ 23 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.وشهد البنك أيضا ارتفاعا في صافي التسهيلات الائتمانية التي قدمها لعملائه بنسبة 23.6 %، حيث بلغت 1.1 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 850 مليون دينار مع نهاية العام الماضي، كما حققت ودائع العملاء نموا ملحوظا بنسبة 27.5 % في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إذ بلغت 1.2 مليار دينار مقارنة بـ 882 مليون دينار في نهاية العام الماضي، الأمر الذي يظهر قوة البنك وثقة العملاء فيه.وبلغ مجموع موجودات البنك 1.8 مليار دينار في نهاية أيلول(سبتمبر) الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 26 % مقارنة بـ 1.4 مليار دينار في العام الماضي، حيث يعزى هذا النمو إلى إدارة متقنة واستراتيجية ناجحة في إدارة الأصول والمخاطر.وفي تعليقه على نتائج البنك المالية، قال رئيس مجلس الإدارة فهمي أبو خضرا: "تعكس النتائج المالية القوية للاستثماري (INVESTBANK) في الربع الثالث، قدرتنا على تحقيق نمو مستدام وتعزز مكانتنا في سوق الخدمات المصرفية، ويعود هذا الأداء إلى استراتيجيتنا الواضحة التي ترتكز على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا، وتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا، وتعزيز قدراتنا التشغيلية والمالية".وأضاف أبو خضرا:" يواصل الاستثماري تحسين كفاءته التشغيلية وتنويع مصادر دخله، مع تعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام في بيئة الأعمال المتغيرة"، لافتا إلى النمو الملحوظ في صافي التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء يعكس قدرة البنك على تلبية احتياجات السوق وتقديم خدمات ومنتجات وحلول تمويلية ملائمة للعملاء."وتجدر الإشارة، إلى أن معدل العائد على حقوق المساهمين لدى الاستثماري ارتفع في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، إلى قرابة 13 % مقابل 11 % في نهاية العام الماضي، كما ارتفع العائد على الأصول إلى 1.6 %.