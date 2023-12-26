أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2759 طنا، منها 1809طن خضار، و692 طن فواكه، و 257 طن ورقيات.

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وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25و45، والبطاطا بين 20و 40، والبندورة بين 8و 20، والجزر بين 40و 50، والخيار بين 60و 80، والزهرة بين 15و 30، والليمون بين 35و 50، والموز البلدي بين 50و 85 قرشا.