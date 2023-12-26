الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

السوق المركزي - (تصوير أمجد الطويل) - (أرشيفية)
السوق المركزي - (تصوير أمجد الطويل) - (أرشيفية)

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2759 طنا، منها 1809طن خضار، و692 طن فواكه، و 257 طن ورقيات.

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وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25و45، والبطاطا بين 20و 40، والبندورة بين 8و 20، والجزر بين 40و 50، والخيار بين 60و 80، والزهرة بين 15و 30، والليمون بين 35و 50، والموز البلدي بين 50و 85 قرشا.

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