أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2616طنا، منها 1880طن خضار، و538 طن فواكه، و 197طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إليه، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20و 35 قرشا، والبصل الناشف بين 25و35، والثوم 300 و450 ، والبطاطا بين 25و 35، والبندورة بين 8و 15، والجزر بين 25و 35، والخيار بين 50و 70، والزهرة بين 8و 20، والليمون بين 30و 40، والموز البلدي بين 50و 85قرشا. -(بترا)