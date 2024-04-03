أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 757 طنا.



وقالت بلدية إربد الكبرى، إنه بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 539 طنا و97 طن فواكه، و18طن ورقيات، و 5 طن مشكل ما بين الفواكه والخضار، و98 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.

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وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 35و 60 قرشا، والبصل الناشف بين 22و33 قرشا، والثوم 150 و200 قرش، والبطاطا بين 35و 55 قرشا والبندورة بين 15و 25 قرشا، والجزر بين 35و 45 قرشا، والخيار بين 25و 40 قرشا، والزهرة بين 12و 25 قرشا، والليمون بين 15و 23 قرشا، إضافة إلى الموز البلدي الذي يتراوح سعره ما بين 50و 85قرشا، والبطيخ بين 25 و40 قرشا والشمام بين 35 و45 قرشا. -(بترا)