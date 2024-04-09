الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

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أرشيفية

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الثلاثاء 531 طنًا.


وقال رئيس قسم الأسعار بالسوق المركزي في بلدية إربد خلدون حتاملة، لوكالة
الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 394 طنًا و64 طن فواكه، و33 طن ورقيات، و 6 طن مشكل، بين الفواكه والخضار، و34 طنًا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.

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وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و36 قرشًا، والبصل الناشف بين 20 و30 قرشًا، والثوم 150 و225
قرشًا، والبطاطا بين 40و 70 قرشًا، والبندورة بين 15و 25 قرشًا، والجزر بين 25 و40 قرشًا، والخيار بين 30 و40 قرشًا، والزهرة بين 10و17 قرشًا، والليمون بين 15و25 قرشًا، إضافة إلى الموز البلدي الذي يتراوح سعره بين 55 و75 قرشًا، والبطيخ بين 15 و28 قرشًا، والشمام بين 25 و35 قرشًا.

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