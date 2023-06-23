الجمعة 23 حزيران 2023
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أسعار الذهب تتأهب لأسوأ أسبوع منذ فبراير

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ذهب


تتجه أسعار الذهب الجمعة، لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ شباط/فبراير، إذ تلقى الدولار دعما من توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مجددا هذا العام، مما دفع المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.اضافة اعلان
وبحلول الساعة 02:46 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1911.32 دولارا للأوقية (الأونصة)، وتراجع 2.4% خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1921.20 دولارا .
وارتفع مؤشر الدولار متجها إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الخميس، في اليوم الثاني من شهادته بالكونغرس إن المركزي الأميركي سيحرك أسعار الفائدة مجددا وإن كان "بوتيرة حذرة".
ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.1238 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 919.23 دولار.
كما نزل البلاديوم 0.3% إلى 1280.14 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ أيار/مايو 2019 في الجلسة السابقة.
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