أسعار الذهب تتجه لتسجيل مكاسب 14%

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تتجه أسعار الذهب لتسجيل مكاسب عن إجمالي 2023 بنحو 14 بالمئة، وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط، لكنها تراجعت بصورة طفيفة خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة.وأظهرت بيانات التضخم الفترة الأخيرة وجود تباطؤ في مستويات التضخم الأميركي مما يرجح احتمالات اتجاه الفدرالي الأميركي إلى بدء خفض معدل الفائدة في وقت أبكر من المتوقع العام المقبل.ويدعم خفض معدل الفائدة الطلب على الأصول التي لا تدر عائداً ومن بينها الذهب.وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة سي إن بي سي (الاقتصادية)، فقد تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1 بالمئة إلى 2081.70 دولار للأونصة، وارتفع المعدن الأصفر بنحو 14 بالمئة منذ بداية العام الجاري، ويتجه لتسجيل أفضل مكسب سنوي منذ 2020.وتلقت أسعار الذهب دعماً اليوم من تراجع مؤشر الدولار الذي يتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي في 3 أعوام بما يعزز جاذبية المعدن الذهب لحائزي غيره من العملات.