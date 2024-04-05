الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الذهب تتراجع لكنها تتجه لمكاسب أسبوعية

ذهب
ذهب

تراجعت أسعار عقود الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة بعدما سجلت مستويات قياسية هذا الأسبوع، لكنها لا تزال تتجه نحو تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي.

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وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3 بالمئة أو بمقدار 7.6 دولار إلى مستويات 2301.2 دولار للأونصة، بعدما انخفضت إلى 2286.20 دولار في وقت سابق من التعاملات.


وحقق المعدن الأصفر مكاسب قياسية على مدار 5 جلسات، بدعم من عمليات شراء قوية من جانب البنوك المركزية وطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق.

 

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