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الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
10:41 ص
أسعار الذهب تتراجع وتتجه لأسوأ أداء أسبوعي
أسعار الذهب تتراجع وتتجه لأسوأ أداء أسبوعي
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي، وذلك بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الخميس.
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وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.37 بالمئة إلى 1962.6 دولار للأونصة.
ويتجه الذهب كذلك لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر، إذ هبط 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
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