 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الذهب ترتفع

اسعار الذهب
اسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من قوة الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط، ومع متابعة التوقعات المتعلقة بمستقبل السياسة النقدية لدى الفدرالي الأميركي.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2360.95 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين خلال الجلسة السابقة. وتقدم المعدن بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2374.60 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.60 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 982.45 دولار، وتقدم البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 930.98 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

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