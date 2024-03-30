أسعار الذهب.. مستويات تاريخية جديدة

محمد أبو الغنم

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عمان- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي نهاية الأسبوع الماضي بمقدار 60 قرشا للغرام بعد زيادة سجلها المعدن النفيس في نهاية التداولات نحو أعلى مستوى على الإطلاق.وارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 45 دينارا بينما ارتفع سعر عيار 24 إلى 52.2 دينار، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 40.2 دينار.وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي التي تزن 8 غرامات نحو 365 دينارا وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي التي تزن 7 غرامات نحو 320 دينارا.وسجل سعر غرام الذهب رقما قياسيا خلال تعاملات يوم الخميس الماضي حين وصل إلى مستوى 2236 دولارا للأونصة فيما أغلق عند 2233 دولارا.وأكد نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان أن مستويات الطلب على الذهب ضعيفة جدا في السوق المحلي جراء ارتفاع الأسعار، مقابل ضعف في العرض أيضا الذي جاء بغير المتوقع.ورجح علان أن ترتفع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية واعتبار الذهب هو الملاذ الآمن.وأشار الى عدم وجود عمليات بيع للذهب بهدف جني الأرباح من المواطنين في ظل الأرقام القياسية التي حققها.وقال صاحب محل بيع الذهب يزن دعنا إن "الطلب معدوم على الذهب نظرا لأسعاره المرتفعة التاريخية والتي سجلها أخيرا".وأكد دعنا أن بيع الذهب لغايات جني الأرباح ضعيف جدا جراء بيع المواطنين مدخراتهم قبل تحقيق هذا السعر التاريخي المفاجئ.وأشار الى أن المواطن والتاجر أصبحا يراقبان السوق بكثافة ويراقبان تراجع الأسعار ليكونا حريصين في التعامل مع المعدن النفيس.واتفق تاجر الذهب أحمد سكجها مع سابقيه في الرأي حول ضعف الطلب والعرض على المعدن النفيس جراء الأسعار التاريخية التي سجلها الذهب.وأكد سكجها أن الذهب منذ بداية العام الحالي وهو ضمن مستويات مرتفعة أثرت على الطلب عليه.وسجل الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعد أن توقع البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.وبالنسبة لمعادن نفيسة أخرى، بلغت الفضة في المعاملات الفورية 24.9 دولار للأونصة.