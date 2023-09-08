أسعار الغذاء العالمي تتراجع والأرز يصل لأعلى مستوى في 15 عاماً

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تراجعت أسعار الغذاء حول العالم الشهر الماضي، بعد هبوط أسعار الألبان واللحوم والحبوب، بحسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة.وتراجع مؤشر المنظمة التابعة للأمم المتحدة 2.1 بالمئة عن شهر تموز، إذ سجلت الأسعار الدولية للقمح تراجعاً بنسبة 3.8 بالمئة، مما يعكس توافراً موسمياً أعلى من عمليات الحصاد الجارية في العديد من البلدان المصدرة الرئيسية في بلدان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن المنظمة.وسجّلت الأسعار الدولية للحبوب الخشنة تراجعاً أيضاً في آب بنسبة 3.4 بالمئة. كما تراجعت أسعار الذرة للشهر السابع على التوالي، مسجّلة أدنى قيمة لها منذ أيلول 2020 بسبب الإمدادات العالمية الكبيرة الناجمة عن عمليات الحصاد القياسية الجارية في البرازيل، وبداية الحصاد في الولايات المتحدة الأميركية.وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأرز كافة بنسبة 9.8 بالمئة ليصل إلى أعلى قيمة اسمية له في 15 عاماً، ليعكس الاختلالات في التجارة التي ظهرت مع فرض الهند في شهر تموز الحظر على صادرات الأرز الأبيض من نوع "إنديكا".وفي ظل محدودية الكميات المتوفّرة خلال الموسم قبل حصاد المحاصيل الجديدة، وعدم اليقين بشأن مدة الحظر والقلق من أن تمتد القيود على الصادرات لتشمل أنواعاً أخرى من الأرز؛ تمسكت الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات بمخزوناتها، وأعادت التفاوض بشأن العقود أو أحجمت عن تقديم عروض للأسعار، وبالتالي بات الجزء الأكبر من التجارة يقتصر على كميات صغيرة أو على عمليات بيع مبرمة سابقاً، بحسب المنظمة.