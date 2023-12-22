الجمعة 22 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين

النفط يرتفع 0.4 % مدعوما بنمو الطلب العالمي
النفط يرتفع 0.4 % مدعوما بنمو الطلب العالمي
تتجه أسعار النفط لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي في شهرين، مع تجنب شركات الشحن للبحر الأحمر وسط تزايد الهجمات، في حين سلط خروج أنغولا من "أوبك" الضوء على وحدة المجموعة.اضافة اعلان
وجرى تداول خام برنت في تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 80.6 دولار للبرميل، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية بعد أن سجل انخفاضا لسبعة أسابيع متتالية، في حين تم تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 74 دولارا للبرميل، وفقا لوكالة بلومبرغ.
وتراجعت حركة الناقلات في البحر الأحمر بعد أن كثف الحوثيون في اليمن هجماتهم على السفن في المنطقة.
وأعلنت أنغولا، أنها ستترك منظمة أوبك بعد 16 عاما، مما يسلط الضوء على التوترات داخل مجموعة المنتجين في الوقت الذي تسعى فيه المنظمة للحد من الإنتاج لدعم الأسعار مع دخول العام الجديد.
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