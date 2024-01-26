الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار النفط تتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ تشرين الأول

النفط يرتفع 0.4 % مدعوما بنمو الطلب العالمي
النفط يرتفع 0.4 % مدعوما بنمو الطلب العالمي
انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ تشرين الأول 2023، بدعم من البيانات الاقتصادية الإيجابية في أميركا.اضافة اعلان
وكانت البيانات الاقتصادية في أميركا أظهرت أمس نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3 بالمئة في الربع الأخير من 2023، بما يفوق التوقعات بأن يسجل نمواً بنسبة 2 بالمئة، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية .
ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مرتفعاً 4.5 بالمئة، في حين يتجه الخام القياسي الأميركي لتحقيق مكاسب أسبوعية 4.8 بالمئة، وذلك في ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي لكل منهما.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5 بالمئة إلى 82.06 دولار للبرميل.
كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.6 بالمئة مسجلة 76.89 دولار للبرميل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
العلم الأردني

شركس: لن نتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استقرار القطاع المصرفي

منذ14 ساعة
ميناء الحاويات في العقبة-(من المصدر)

وصول باخرة ديزل للمملكة عبر "باب المندب"

منذ14 ساعة
سياح يسيرون في شارع مادبا السياحي - (أرشيفية)

42 % زيادة سياح مادبا خلال 2023

منذ14 ساعة
البنك العربي

لتبلغ 829.6 مليون دولار.. أرباح مجموعة "العربي" ترتفع 52 %

منذ14 ساعة
السوق المركزي - (تصوير أمجد الطويل) - (أرشيفية)

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

منذ15 ساعة
1706188979184682600

لا مخاوف على سلاسل التوريد في ظل وجود حلول متعددة

26 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ثمن الحرب لن يدفعه الفلسطينيون فقط

ماهر أبو طير |اليوم

قرار لاهاي: انتصار تاريخي لفلسطين

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

أقل مما يجب وأكثر من التوقع

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل تلمع نجوم الفنادق في 2024؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات | منذ15 ساعة
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات | منذ15 ساعة
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
1706185540264526700

مشروع آلون الأبدي

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن يحتضن بنيامين نتنياهو في زيارته لإسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

نتنياهو يرتكب خطأ فادحا برفضه حل الدولتين

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
 