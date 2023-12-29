الجمعة 29 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار النفط تتجه نحو خسائر بـ10% عن 2023

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النفط
تتجه أسعار النفط نحو أول انخفاض سنوي في عامين، إذ تبلغ خسائرها منذ بداية 2023 نحو 10 بالمئة، وسط تدابير خفض الإنتاج والتوترات الجيوسياسية.
كما تتجه الأسعار نحو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي وسط مخاوف بشأن مستويات الطلب على الخام، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم الجمعة.اضافة اعلان
وتأتي خسائر النفط عن إجمالي العام الجاري بعدما ارتفعت لأعلى مستوياتها هذا العام خلال أيلول، بعدما أقرت أوبك وحلفاؤها خفض الإنتاج لدعم الأسعار.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم بنحو 0.56 بالمئة إلى 77.59 دولار للبرميل.
كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.45 بالمئة مسجلة 72.09 دولار للبرميل.
ويأتي ارتفاع أسعار النفط اليوم بعدما تراجعت 3 بالمئة في اليوم السابق مع استعداد المزيد من شركات الشحن لعبور البحر الأحمر.
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