 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسائر أسبوعية

النفط
النفط

انخفضت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية، وسط مخاوف بشأن معدل الفائدة في أميركا.

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وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 بالمئة إلى 81.13 دولار للبرميل. كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة مسجلة 76.63 دولار للبرميل.


وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما في عدة أشهر أمس الخميس، وتتجه العقود الآجلة لخام برنت نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من 3 بالمئة، كما تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس نحو خسائر أسبوعية 4 بالمئة.

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