الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار النفط ترتفع عالميا

لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)
أسعار النفط ترتفع عالميا (أرشيفية)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتجاوز خام برنت مستويات 89 دولارا للبرميل، كما تتجه لإنهاء خسائر دامت لأسبوعين.

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وتلقت الأسعار في وقت مبكر من الجلسة، دعما من المخاوف بشأن الإمدادات مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.


وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4 بالمئة إلى 89.38 دولار للبرميل.


كما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.4 بالمئة مسجلة 83.90 دولار للبرميل.


أما على مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت بأكثر من 2 بالمئة، فيما زاد الخام الأميركي بنسبة 0.8 بالمئة.

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