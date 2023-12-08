أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية 6 بالمئة

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1.5 بالمئة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 6 بالمئة بعدما تراجعت لأقل مستوى في 6 أشهر.وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.6 بالمئة إلى 75.25 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 1.7 بالمئة عند 70.51 دولار للبرميل.وكانت أسعار النفط هبطت لأقل مستوى في 6 أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع، وجاء الانخفاض وسط مخاوف المتداولين من أن السوق ربما يعاني من تخمة في المعروض.وتأتي خسائر النفط على الرغم من اتفاق أوبك+ في وقت سابق من الشهر الجاري على تنفيذ تخفيضات طوعية للإنتاج النفطي بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.