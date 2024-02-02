أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه نحو خسائر أسبوعية

اضافة اعلان

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما قررت أوبك+ الإبقاء على سياستها الحالية للإنتاج دون تغيير، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5 بالمئة إلى 79.10 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5 بالمئة مسجلة 74.15 دولار للبرميل.وكانت أسعار النفط تراجعت عند تسوية تعاملات أمس الخميس، بفعل تقارير صحفية أفادت بأن هناك تطورات إيجابية على مستوى وقف إطلاق النيران في غزة.لكن الأسعار تلقت دفعة أيضا من قرار أوبك+ بمواصلة سياسة الإنتاج الحالية، وفقا للتوقعات، والتي تشمل خفض الإنتاج 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري.