أقساط المدارس.. هاجس يرهق أعصاب الأردنيين

رهام زيدان

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في وقت فراغه جلس وهو يمسك قلما وورقة في يده اليمنى وهاتفه الخلوي مفتوح على الآلة الحاسبة بيده الأخرى، يجمع ويطرح ويحسب تارة ثم يسرح تارة أخرى لعله يصل إلى ما يريد.كان مشتت الذهن، فـ"العملية الحسابية" التي يجريها كانت معقدة.. معقدة للغاية.. قد تكون كذلك بالنسبة إليه على الأقل.. إنه يحسب أقساط الدراسة لصف الـ"k g 1" لابنته "البكر".الأمر بدا لمحمد العادل كثير التعقيد لأن هذه أول تجربة لدفع مبلغ "كبير" مقابل تعليم ابنته لمدة فصلين دراسيين في مدرسة خاصة.وعبر محمد عن صدمة "داخلية" عندما جلس مع إدارة المدرسة التي سيسجل فيها ابنته للمرة الأولى في صف الروضة KG1 من رقم المبلغ الذي طلب منه لقاء تسجيلها رغم أن هذه المدرسة هي "عادية" وليست بمضاهاة المدارس الخاصة الكبرى أو ذات الأنظمة الدولية، حيث يصل الرسم السنوي لهذا الصف مع المواصلات إلى 1500 دينار.يقول "بحسب ما توفر لدي من مال تمكنت من دفع حوالي 670 دينارا وتوقيع كمبيالات بالمبلغ المتبقي مع تعهد بالسداد في الوقت المطلوب".ويتساءل "إذا كان هذا هو حال ما قبل الدراسة، كيف سيكون الحال عندما تبدأ صفوف الدراسة الفعلية؟ فكل سنة ستزيد الأقساط وسأضطر للتخلي عن العديد من العادات أو السلع التي يمكن القول عنها إنها كماليات من أجل الوفاء بمتطلبات مدارس طفلتي، علما بأنه ستلحقها أختها العام المقبل".ويعتبر محمد أن مطالبة بعض الأصوات بتسجيل الأبناء في مدارس حكومية أو أقل جودة هو أمر غير عادل.عبد الرحمن مصطفى، يبدي هو الآخر تعجبه من المبالغ والأرقام التي تطلبها المدارس الخاصة لصفوف صغيرة والتي تتراوح ما بين 1000-2000 دينار للطفل الواحد، مشيرا إلى ان هذا المبلغ كان يعادل خلال فترة دراسته الجامعية قسط فصل دراسي لتخصص جامعي.هذا الأمر جعله يفكر مليا بمستقبله الاقتصادي وسط حال ثبات الدخول وارتفاع نسب التضخم والغلاء الذي يضرب كل شيء، في وقت لا يوجد فيه بديل بنوعية أفضل، مطالبا بضرورة توفير أنظمة تعليمية عامة بسوية عالية وبرسوم مناسبة تتوافق مع الحال المادي للشريحة الأوسع من الأردنيين.تأمين أقساط المدارس هو الشغل الشاغل أيضا لبال كرم صالح الذي لا يتوقف عن التفكير بهذا الأمر في مختلف الأوقات، وذلك لولدين أحدها في الصف السابع والآخر في الخامس.لكن كرم ينظر إلى حال عبد الرحمن ومحمد على أنهما بخير، لأن أقساط ابنيه مرتفعة لأنهما في الصف السابع والخامس ويقول "أضطر أحيانا إلى الاقتراض من أجل هذه الأقساط أو الاشتراك في جمعيات، مقابل الحفاظ على نوعية وجودة تعليم معين يرغبه لأبنائه لا يمكنه التراجع عنه".في هذا الخصوص يقول الخبير الاقتصادي د. حسام عايش "الأصل أن تقوم الأسر بإجراء إدارة لنفقاتها وفقا لإمكاناتها المادية، لكن في حال التعليم والحصول على جودة أفضل تضطر أسر للتضحية على حساب نفقات أساسية".وينتج عن هذا بحسب عايش تراجع في القدرة على الإنفاق على باقي الالتزامات إذ تشكل نفقات أقساط التعليم قرابة نصف دخل الأسر، وفي الوقت ذاته يجعل الإنفاق للمستهلكين يتركز على قطاع معين وهو قطاع المدارس وحرمان باقي القطاعات الاقتصادية منه بسبب تراجع القدرة الشرائية.ويبين عايش أن رسوم المدارس حاليا تضاهي أقساط الجامعات إن لم يكن أكثر في بعض الحالات، فيما يرى أن التعليم بات أحيانا يركز على الشكل أكثر منه على المحتوى.وينتقد عايش استمرار ارتفاع الرسوم المدرسية بحجة زيادة الكلف والتضخم، بينما أجور ورواتب العاملين بحدودها الدنيا لدى الفئة الأكثر من الأردنيين.وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في النصف الأول من العام الحالي لقطاع التعليم بنسبة 1.78 % وفقا لدائرة الإحصاءات العامة في وقت ارتفع فيه إجمالي نسبة التضخم في المملكة خلال هذه الفترة بنسبة 2.98 %، ليصل إلى 108.55 مقابل 105.41 للفترة نفسها من العام الماضي.وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أخيرا إلى أن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، هي الوقود والإنارة بنسبة 15.05 %، والثقافة والترفيه 9.10 %، والأثاث والسجاد والمفارش 8.52 %، والألبان ومنتجاتها والبيض 8.38 %، والصحة 5.56 %.