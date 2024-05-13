ألمانيا تتعهد بتقديم 25 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين بالأردن

تعهدت وزارة الخارجية الألمانية بتقديم مبلغ مبدئي قدره 20 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي لعام 2024، بالإضافة إلى تقديم 5 ملايين يورو للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك للمساعدة في الحفاظ على المساعدات النقدية الضرورية والخدمات الصحية المقدمة للاجئين السوريين في الأردن.

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وقالت السفارة الألمانية في عمان ببيان صحافي اليوم إنه في الوقت الذي تتزايد في الاحتياجات الإنسانية في المنطقة، ستضمن هذه المساهمة تلبية احتياجات الأسر اللاجئة الأشد احتياجًا في الأردن.



وقال السفير الألماني في الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه:

"نحن ممتنون للغاية للتضامن المستمر الذي أبداه الأردن تجاه اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم على أراضيه. فبعد مرور 13 عاماً على الأزمة السورية، لا تزال الدول المضيفة، مثل الأردن، في طليعة جهود الاستجابة الإقليمية لأزمة اللاجئين، مضيفا أن ألمانيا تدرك الاحتياجات المستمرة للاجئين وللمجتمعات المضيفة وستواصل دعم الأردن من خلال تعاونها في المجالين الإنساني والتنموي."

بدوره قال المدير القُطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، "إن برنامج الأغذية العالمي يشعر بالامتنان العميق لهذه المساهمة بالغة الأهمية المقدمة من ألمانيا، والتي وصلت في مرحلة حرجة، لتحول دون تعليق المساعدات لجميع المستفيدين خارج المخيمات.

ومع ذلك، فإن التمويل المتاح لدينا غير كافٍ لمواصلة المساعدة لجميع اللاجئين المؤهلين لتلقي المساعدات، ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى توسيع نطاق الموارد وتحديد أولويات الدعم للاجئين الأشد احتياجًا في المخيمات والمجتمعات المضيفة."



وأكد ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، أن "مساهمة ألمانيا تأتي في الوقت المناسب، حيث أن الاستجابة لأزمة اللاجئين تقف على مفترق طرق، حيث ستساعد هذه المساهمة هؤلاء اللاجئين، الذين يعتمدون على المساعدة، في كفاحهم لتغطية نفقاتهم. ونحن نعتمد على الجهات المانحة الأخرى لتفادي تجدد الأزمة الإنسانية في الأردن." -(بترا)