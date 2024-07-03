 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أمريكا تتجه لتقديم 2.1 مليار دولار للأردن خلال 2025

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علما الأردن وأمريكا

تتجه الولايات المتحدة لتقديم قرابة 2.1 مليار دولار كمساعدات سنوية للأردن في العام 2025، وفق ما أكده تقرير لمركز أبحاث الكونغرس الأميركي، أشار فيه إلى أن المبلغ المخصص للتمويل سيكون "قياسيا" من المساعدات السنوية المقدمة للأردن.

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ووفق تقرير مركز أبحاث الكونغرس، ونشرته المملكة، فإن قانون اعتماد مخصصات وزارة الخارجية الأميركية سيوصي للأردن في العام 2025، بتخصيص ما لا يقل عن 1.65 مليار دولار كمساعدات (وهو ذات المبلغ المقدم للسنة المالية 2024)، إضافة إلى 400 مليون دولار لصناديق الدعم الاقتصادي الداعمة للموازنة، و50 مليون دولار أخرى كتمويل عسكري.


وأشار التقرير إلى أن هذا التمويل "القياسي" يأتي ضمن قرار يسعى من خلاله الكونغرس لتحسين التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والأردن، وضمن عدة تشريعات ستواصل و/أو تزيد الدعم الأميركي للأردن؛ لا سيما في مواجهة الطائرات بدون طيار.


كما يسمح قانون مخصصات وزارة الدفاع الأميركية لعام 2025، بـتوفير ما يصل إلى قرابة 500 مليون دولار من الأموال المخصصة في إطار بند "التشغيل والصيانة" لوكالة التعاون الأمني الدفاعي لاستخدامها في دعم القوات المسلحة الأردنية.


وبين التقرير أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى العام المقبل للحصول على ما لا يقل عن 1.45 مليار دولار من المساعدات للأردن بما يتماشى مع ما هو منصوص عليه في مذكرة التفاهم، والتي "ستعمل على تعزيز أجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة، والتخفيف من آثار تحمل استضافة اللاجئين من بلدان مجاورة، وتوفير دعم مباشر لموازنة الحكومة لتقليل العجز فيها".


في 16 أيلول 2022، وقّعت الولايات المتحدة والأردن مذكرة التفاهم الرابعة التي تنظم المساعدات الخارجية الأميركية للأردن، حيث تلزم الاتفاقية التي مدتها سبع سنوات (2023-2027)، وتخضع لموافقة الكونغرس، بالسعي للحصول على ما مجموعه 1.45 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية السنوية للأردن.


وعند مقارنة هذه المذكرة بمذكرة التفاهم السابقة، فإن المذكرة الرابعة "أعلى" بنسبة 13.7% سنويا وتستمر لمدة سبع سنوات مالية بدلا من خمس، وتمثل "أكبر التزام أميركي" بالمساعدة الخارجية لعدة سنوات (10.15 مليار دولار على مدى 7 سنوات) للأردن.


التقرير، الذي صدر حديثا، أشار إلى أن المساعدات الأميركية السنوية للأردن "تضاعفت" ثلاث مرات من الناحية التاريخية على مدى السنوات الـ 15 الماضية، فيما قدمت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية وعسكرية للأردن للفترة بين عامي 1946 و2020 قرابة 26.4 مليار دولار.

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