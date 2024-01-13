السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"أمنية" تساهم في دعم مبادرة "قصة تك"

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"أمنية" تساهم في دعم مبادرة "قصة تك"
عمان - الغد - أعلنت شركة أمنية عن دعمها لمبادرة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة "قصة تك"، الهادفة إلى توفير التدريب والتوظيف لخريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السوق الأردني وذلك في إطار التزامها بمبادئ تمكين المرأة في مكان وسوق العمل والمجتمع وتعزيز المساواة مع الرجل (WEPs) الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة.اضافة اعلان
ولتعزيز هذا الالتزام، وقعت شركة أمنية اتفاقية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتشغيل عدد من الخريجات في مهام تتناسب مع تخصصاتهن الجامعية، وذلك بعد أن يتم تزويدهن بالتدريبات المطلوبة، والتي تشمل مهارات رقمية وحياتية إضافة إلى اللغة الإنجليزية.
وتعليقاً على هذا التعاون، قالت ديانا سعيدي، المديرة التنفيذية لدائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية في شركة أمنية: "نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والتي تأتي في إطار التزامنا بدعم جهود تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل. إن مبادرة قصة تك مبادرة مهمة للغاية، ونأمل أن تسهم في زيادة فرص العمل للإناث في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وأضافت سعيدي: "أثبتت النساء العاملات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنهن يملكن المهارات والقدرات اللازمة للنجاح والتفوق والمساهمة بشكل مميز في تطوير هذا القطاع، ونحن نعمل في شركة أمنية منفردين أو بالتعاون مع العديد من الشركاء على تحقيق إمكاناتهن الكاملة."
من جانبها أكدت رئيسة قسم بناء المهارات الرقمية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة علا ياغي، التزام الوزارة بدعم جهود تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال إطلاق مبادرة "قصة تك" الهادفة إلى توفير فرص متكافئة للنساء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما سيساهم في معالجة التفاوت بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في هذا المجال وبالتالي، المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.
وأشارت ياغي إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة قصة تك والتي تم إطلاقها في حزيران(يونيو) العام الماضي، والتي أفضت إلى تشغيل العدد المستهدف من خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2023 من خلال التعاون مع عدد من الشركات التي أبدت اهتمامها بالمبادرة وذلك حسب معايير الاختيار المعلنة.
وتعد "أمنية" من شركات القطاع الخاص الرائدة في دعم وتمكين المرأة، حيث أسست الشركة ومنذ انطلاقتها في السوق الأردني بيئة عمل صديقة للمرأة وتبنت سياسات وإجراءات عادلة وغير متحيزة، تقوم على أساس الجدارة والأداء بعيداً عن أي نوع من التفرقة أو التمييز بجميع أشكاله، وتدافع عن حقوق المرأة العملية مما أسهم في تطورها الوظيفي داخل الشركة وزاد من معدل إقامتها في العمل.
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