الخميس 07 كانون الأول 2023
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أمنية و إنتلا تتعاونان لتطوير مراكز خدمة العملاء في الأردن باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة

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امنية

في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة عملائها في قطاع الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية لمراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات والمؤسسات الأردنية، وقعت شركة أمنية، التابعة لمجموعة Beyon البحرينية، وشركة إنتلا المختصة في التقنية العميقة وذكاء البيانات التي تركز على أبحاث السوق والمحادثات الذكية وتحويل الكلام إلى نصوص بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مذكرة تفاهم لتعزيز تقنية تحويل الكلام باللغة العربية في هذه المراكز إلى نصوص كتابية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بهدف زيادة فاعلية التواصل وإعداد التقارير لتكون أمنية شركة الاتصالات الوحيدة التي توفر هذه التقنية في مراكز خدمة العملاء في المملكة.اضافة اعلان
ويمكن لعملاء أمنية من الشركات والمؤسسات الحاليين والمحتملين الاستفادة من هذه التقنية لتطوير مراكز خدمة العملاء لديهم بهدف تحليل وتطوير تجربة عملائهم ممن لديهمأية اقتراحات أو استفسارات أو شكاوى، حيث أن Intella Voiceهو أداة نسخ يلتقط أصوات متحدثي اللغة العربية بأكثر من 25 لهجة ويحولها إلى نصوص كتابية بدقة متناهية تصل إلى حوالي 95.7%، يتم نسخها بشكل فوري وترجمتها وتحليلها لإعداد التقارير واتخاذ القرارات بدون انتظار.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستكون هذه التقنية في مقدمة حلول مراكز خدمة العملاء التي توفرها شركة أمنية لعملائها من الشركات والمؤسسات الحاليين والمحتملين، حيث ستقوم إنتلا بترقية مراكز خدمة العملاء وتزويدها بحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي تركز على أبحاث السوق والمحادثات الذكية وتحويلها إلى نصوص كتابية بشكل مباشر، بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي.
وبهذا ستتمكن الشركات والمؤسسات بالحصول على قيمة أكبر من تفاعلات ومكالمات العملاء، خاصة وأن مراكز خدمة العملاء التي لا تعتمد هذه التقنية تقوم بتحليل 5-10٪ فقط من المكالمات.
وفي تعقيبه على توقيع هذه المذكرة، قال رئيس دائرة قطاع الأعمال لشركة أمنية إياد جبر: "يسعدنا التعاون معإنتلا لتعزيز قدراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي. إن هذه الشراكة ستساعدنا على تحسين تجارب عملائنا في قطاع الأعمال وزيادة كفاءة مراكز خدمة العملاء  لديهم من خلال تحليل الاتصالات واستخلاص المعلومات الهامة وتحسين وقت وفعالية الاستجابة لعملائهم. ستساعد هذه التحسينات على توفير خدمة عملاء متميزة وأكثر كفاءة وفعالية".
من جانبها، قالت نور الطاهر،المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إنتلا :"نحن سعداء بتعاوننا مع شركة أمنية لمساعدتها على ترقية وتطوير مراكز خدمة عملائها في قطاع الأعمال باستخدام التكنولوجيا المتقدمة للذكاء الاصطناعي، من خلال تطبيقاتنا المبتكرة وتحليلاتنا الذكية، مما سيساعد الشركات في تحسين تجربة عملائهم وتحسين استجابتهم وتعزيز كفاءة العمليات الداخلية لديهم.
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