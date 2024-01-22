الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أورانج: خدمات رقمية متكاملة وشراكات مستدامة

أورانج
أورانج
 كلمات نبدأ ونفخر بها!..."انطلقنا من مكانتنا كمزود رقمي رائد ومسؤول، عملنا خلال العام 2023 على ترسيخ هذه المكانة من خلال جميع المحطات والإنجازات التي حققناها على مدار العام لتكون هذه المكانة خطة عمل رسمت ملامح الخطوات التي عملنا من خلالها على تمكين الأفراد والأعمال على حد سواء كي يبقوا على اتصال ونجاح" الرئيس التنفيذي لأورانج الأردن، فيليب منصور.اضافة اعلان
لم يكن العام 2023 سوى قطعة جديدة أضيفت إلى لوحة متكاملة من الإنجازات حققتها أورانج الأردن سواء على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد والأعمال على حد سواء، أو المبادرات التي استهدفت الشابات والشباب، والمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة.
كل ما قامت به أورانج الأردن كان يصب في المسؤولية التي تأخذها الشركة على عاتقها كمزود رقمي رائد ومسؤول، يعمل يداً بيد مع أصحاب المصلحة والشركاء، لتعزيز صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن الذي يعزز مكانته ملتقى إقليميا للفعاليات التكنولوجية العالمية.
خدمات جديدة واستثنائية: علامة فارقة لنا وللأردن 
- إطلاق خدمات الجيل الخامس لأول مرة في محافظتي عمان وإربد مع استمرار التوسع.
- إطلاق سرعتين فائقتين جديدتين لخدمة Orange فايبر، وهما 10000 ميجابِت و 2000 ميجابِت في الثانية.
- تقديم الحلول الأحدث في تكنولوجيا الـWiFi (Wifi 6) ولأول مرة في الاردن.
- دعم عدد كبير من المؤتمرات الهادفة لوضع الأردن على الخريطتين الإقليمية والعالمية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا مثل قمة الجيل الخامس  ومعرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبرانيAIDTSEC 2023 .
ندعم الأعمال لتبقى على نجاح!
"تمثل شراكتنا مع أوارنج الأردن لإنشاء شبكة 5G خاصة لميناء حاويات العقبة لحظة بالغة الأهمية في رحلتنا نحو التميز التكنولوجي، حيث ستعزز هذه المبادرة السباقة كفاءتنا التشغيلية والبنية التحتية الرقمية في العقبة. نحن نلتزم بهذه الشراكة الاستراتيجية التي لا تدعم أهدافنا الحالية فحسب، بل تمهد الطريق أيضاً لاستراتيجياتنا ورؤانا المستقبلية، كما نقدر حرص وتميز أورانج الأردن في الابتكار والحلول المصممة خصيصاً لتناسب مختلف المتطلبات، ونتطلع إلى مواصلة النجاح المستمر والنمو معاً" الرئيس التنفيذي لميناء حاويات العقبة، هارولد نيهوف.
- تجديد الاتفاقية مع القوات المسلحة لتكون أورانج الأردن المزود الحصري لخدمات الاتصالات.
- عقد اتفاقية استراتيجية مع شركة كهرباء محافظة إربد لتقديم خدمات القياس الذكي.
نجاحات بالملايين!
التكنولوجيا المالية 
- مليون مشترك على محفظة أورانج موني (Orange Money).
- أكبر عدد من المعاملات المالية للمحافظ الإلكترونية في السوق المحلي.
نتميز!
- في تتويج جهودنا فقد تمكنا من الحصول على شهادة الاعتراف بالتميز للمرة الثانية وبتقييم أعلى وصل إلى 5 نجوم، من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة(EFQM) كأول شركات الاتصالات في الأردن والشرق الأوسط.
نطلق العنان للقدرات الكامنة 
18,825 متدرب في مراكز أورانج الرقمية يسهمون في رؤية الوطن الرقمية.
- مختبرات التصنيع الرقمي منتشرة في جميع محافظات المملكة.
- آلاف الشابات والشباب التحقوا بمنصة أورانج Coursat.
- عقد تدريب رقمي من أجل التشغيل في 5 محافظات وبلغت نسبة التوظيف 80 %.
- 142 نموذجا مشاركا في مختبرات التصنيع الرقمي و989 شابة وشابا شاركوا فيها من جميع أنحاء المملكة.
- أول ملتقى وظيفي متخصص في مجال علم البيانات لخريجي أكاديمية علم البيانات التابعة لأورانج الأردن وطورنا برامجنا التدريبية لتناسب سوق العمل.
- تخريج 112 شركة ناشئة من حاضنات ومسرعات الأعمال، ضمن مشروع "مساحة الابتكار.
في المجتمع، من المجتمع، للمجتمع!
- نقترب من تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى صفر انبعاثات كربون بحلول العام 2040، من خلال مشروع المزارع الشمسية الذي أسهم في توفير 58 % من مصادر الطاقة داخل الشركة.
- إبرام اتفاقية رعاية مع جمعية مؤسسة رنين لتنفيذ "نادي رنين للقصة المسموعة".
- دعم تطبيق مكالمات طوارئ الأشخاص الصم المجانية (114) التابع لمديرية الأمن العام.
- 3728 شجرة في غابة أورانج التي تم افتتاحها في جرش بمناسبة اليوم العالمي للبيئة ضمن مشروع التحريج الوطني تحت رعاية وزير الزراعة.
- الاحتفال بالمناسبات الوطنية المختلفة والمبادرات الخيرية كما شملت الأنشطة الإنسانية المحيط الإقليمي من خلال إطلاق عدد من الأنشطة الإنسانية لدعم الأهل في قطاع غزة سواء عبر توفير الدقائق المجانية أو دعم الأطفال المصابين بالسرطان والقادمين من غزة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وتكية أم علي.
كلمة نهائية!
تأخذ أورانج الأردن المسؤولية المرتبطة بمكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على محمل الجد، لذلك تعمل من دون توقف على تسخير إمكانياتها الرقمية ووضعها في خدمة الاقتصاد والمجتمع بمختلف فئاته. 
كما تنطلق من مسؤوليتها الاجتماعية والمؤسساتية والاقتصادية لتنفذ مبادرات تسهم في تقدم القطاع المتنامي بصورة متسارعة والاقتصاد ككل وكذلك بمسؤولية.
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