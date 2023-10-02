"أورنج" الأولى في المملكة بإطلاق خدمة تجوال 5G

وتستمر الشركة بجهودها الرائدة في توسعة نطاق خدمات الجيل الخامس 5G منذ إطلاقها في تموز (يوليو) من العام الحالي على المستوى المحلي وكذلك خدمات التجوال في عدد من الدول.
وأكدت "أورنج" الأردن، أنها تحرص كمزود رقمي رائد ومسؤول على إبقاء مشتركيها على اتصال بكل ما يهمهم من خلال توفير حلول متكاملة ومتقدمة، بما في ذلك حزم التجوال خارج المملكة، لافتة إلى أن خدمات تجوال الجيل الخامس (5G) إضافة مميزة تمنح المشتركين فرصة التمتع بمزايا الجيل الخامس، وأهمها السرعة الفائقة والاتصال المعزز وخفض زمن الاستجابة خلال سفرهم وتجوالهم.