الخميس 24 آب 2023
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"أورنج" تطلق حملة "اشترك واربح مع 5G"

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أورانج
عمان -الغد- أطلقت أورنج الأردن حملة “اشترك واربح مع 5G” التي تتيح لمشتركيها الحاليين والجدد في خدمات الجيل الخامس (5G) البيت والموبايل فرصة ربح جوائز قيّمة تتضمن سيارة BYD Atto 3 الكهربائية، وأجهزة أيفون 14 برو ماكس، وأجهزة بلاي ستيشن5.اضافة اعلان
وحول أهمية هذه الحملة، بينت المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن لدى أورنج الأردن، السيدة نائلة الداود، أن أورنج كمزود رقمي رائد ومسؤول تسعى لإبقاء الجميع على اتصال بكل ما يهمهم وتواصل تقديم العروض والخدمات المتطورة التي تلبي متطلبات وتطلعات المستخدمين، لافتة إلى أن هذه الحملة تأتي في ضوء إطلاقها تقنية 5G التي تمتاز بإمكانات هائلة من حيث السرعة وخفض وقت الاستجابة.
وضمن حملة “اشترك واربح مع 5G”، سيجري السحب على الجائزة الكبرى وهي سيارة كهربائية من طراز BYD ATTO 3 GL500 موديل العام 2024، لجميع المشتركين بعروض Orange 5G للإنترنت المنزلي وخطوط الخلوي المدفوعة لاحقاً والمدفوعة مسبقاً للأفراد منذ إطلاقها بتاريخ 11/7/2023 
ولغاية 30/6/2024.
إضافة إلى السحب على السيارة، ستجرى سحوبات عدة، على هدايا قيمة خلال فترة الحملة بما فيها أجهزة أيفون 14 برو ماكس. وسيشمل السحب الأول جميع المشتركين بعروض 5G للإنترنت المنزلي وخطوط الخلوي المدفوعة لاحقاً والمدفوعة مسبقاً للأفراد منذ إطلاق خدمات Orange 5G يوم 11 تموز(يوليو) من العام الحالي ولغاية 30 تشرين الثاني(نوقمبر) قبل نهاية العام.
وسيتبع ذلك، السحب على أجهزة بلاي ستايشن 5 الذي سيشمل جميع المشتركين بعروض 5G للإنترنت المنزلي وخطوط الخلوي المدفوعة لاحقاً والمدفوعة مسبقاً للأفراد منذ إطلاق أورنج هذه الخدمة وحتى 29 شباط (فبراير) من العام 
المقبل.
وأضافت الداود: “إننا نحرص على تعزيز تجارب مشتركينا وتقديم القيمة المضافة عبر مجموعة واسعة من العروض المتميزة، وستتيح لهم هذه الحملة فرصة الاستمتاع بما تقدمه تقنية الـ5G وكذلك فرصة الفوز بجوائز قيمة، إذ نهتم بأن نثري تجارب الزبائن بشكل كبير ومستمر بما في ذلك الحملات المتنوعة التي نقوم بها”. 
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