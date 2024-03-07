الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"أورنج" و"إنتاج" تطلقان النسخة الثالثة من جائزة "ملهمة التغيير"

"أورنج" و"إنتاج" تطلقان النسخة الثالثة من جائزة "ملهمة التغيير"
"أورنج" و"إنتاج" تطلقان النسخة الثالثة من جائزة "ملهمة التغيير"
عمان - أطلقت شركة أورنج الأردن، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، جائزة "ملهمة التغيير" للعام الثالث على التوالي، احتفاء بالرياديات المتميزات في القطاع، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.اضافة اعلان
وبحسب بيان للشركة أمس، تأتي الجائزة، التي أعلن عنها على هامش منتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024، تحت عنوان "الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، تزامنا مع الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي تمحور العام الحالي، حول "تعزيز نمو الأعمال من خلال تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا".
ويمكن للمهتمات في المسابقة معرفة شروط المشاركة والتسجيل حتى 31 من آذار(مارس) الحالي، من خلال الرابط: ، حيث سيتم الإعلان عن النتائج خلال شهر أيار(مايو) المقبل.
وأشادت المديرة التنفيذية لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة المهندسة رنا الدبابنة بجائزة "ملهمة التغيير" التي تستقطب الكثير من الاهتمام وتسهم في رفع المعايير، وبالتالي تحسين المخرجات.
وقالت: "إنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة تحت عنوان "الاستثمار في المرأة يسرع وتيرة التقدم"، تعمل الشركة بصورة حثيثة مع الشركاء على ضمان "الترحيب الفعلي" بالنساء في جميع القطاعات، خصوصاً قطاع التكنولوجيا، وتشكل الجائزة وسيلة لضمان استمرارية هذه الجهود، حيث يلهم نجاح السيدات المزيد من نظيراتهن باتباع شغفهن".
من جهتها، أشارت عضو مجلس إدارة "إنتاج" والمسؤولة عن ملف تمكين المرأة في الجمعية، مها السعيد، إلى أن إطلاق الجائزة للعام الثالث على التوالي، يدل على مدى نجاحها وتحقيقها للأثر المطلوب في تقديم نماذج ناجحة للسيدات العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات ولتحقيق المزيد من الإبداع والابتكار وتسجيل إنجازات جديدة وواعدة في كل عام.
وتشمل متطلبات المشاركة في الجائزة، أن تكون المتقدمة مؤسسة أو شريكة مؤسسة في مشروع، أو رئيسة تنفيذية أو إدارية قيادية في شركة ناشئة نشطة ومسجلة في الأردن، في حين تشمل أسس اختيار الفائزات مدى تأثير المشروع اجتماعياً وبيئياً، وما إذا كان يحقق أهداف الاستدامة وإمكانية النمو، وأن تواصل الشركة أعمالها في الأردن، على أن تكون نسبة تمثيل المرأة 25 بالمائة من فريق الشركة الناشئة، حيث تتنافس 3 مشاريع على الجائزة يتم تقييمها من قبل لجنة التحكيم. -(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شركة الكهرباء الوطنية

%13 انخفاض الفاقد في شبكة الكهرباء الوطنية العام الماضي

منذ 15 دقيقة
تعبيرية

258 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني في شباط

منذ 16 دقيقة
شاشة عرض الأسعار في بورصة عمان-(أرشيفية)

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.48%

منذ 19 دقيقة
رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير - (أرشيفية)

الجغبير يؤكد أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية مع جنوب أفريقيا

منذ 20 دقيقة
مدينة عمّان - (أرشيفية)

تقدم بطيء للأردن على مؤشر الحرية الاقتصادية

منذ24 ساعة
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

"تطوير الصناعة" يستهدف دعم 340 منشأة بجولته الثانية

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

الضفة جبهتنا الساخنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الانضباط المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

رعد التل |اليوم

سورية السابقة!

سميح المعايطة |اليوم

عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

مالك العثامنة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية 2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات | منذ23 ساعة
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات | منذ23 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عزائم رمضان

عزائم رمضان

استيراد البطيخ منذ23 ساعة

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط
 
 