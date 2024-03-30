الأحد 31 آذار 2024
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"أيلة" تستضيف 93 نوعا من الطيور خلال موسم هجرة الخريف

"أيلة" تستضيف 93 نوعا من الطيور خلال موسم هجرة الخريف
"أيلة" تستضيف 93 نوعا من الطيور خلال موسم هجرة الخريف
كشف مسح علمي أجرته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة – مرصد طيور العقبة أن نتائج موسم الهجرة لخريف العام 2023 في أيلة أكد مكانتها كمركز حيوي لاستراحة الطيور المهاجرة، إذ تواصل لعب دور محوري في المساهمة في حماية التنوع الحيوي من خلال جهودها في توفير بيئات متنوعه داخل مشروع أيلة مما يجعل منها مقصدا لسياحة مراقبة الطيور.اضافة اعلان
وأوصى المسح بضرورة مواصلة الجهود التي تقوم عليها أيلة لضمان استدامة هذه النظم البيئية الحيوية.
وقالت الجمعية العلمية الملكية – مرصد طيور العقبة في تقريرها إن العقبة تحتل مكانة بارزة وإستراتيجية على ثاني أهم مسار لهجرة الطيور في العالم ما يجعلها منطقة حيوية لاستراحة أكثر من 1.5 مليون طير من الطيور الحوامة المهاجرة والملايين من الطيور غير الحوامة خلال هجرتها بين أوراسيا وأفريقيا.
وبين المهندس سهل دودين، المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير، أن أيلة تعتبر ملاذا هاما لاستراحة هذه الطيور مما يجعل بيئاتها المتمثلة بالمسطحات الخضراء والبحيرات الصناعية نقاط توقف رئيسية، حيث تزيد أعداد الأنواع التي تم توثيقها في المناطق المهمة للطيور وأبرزها مرصد طيور العقبة ومشروع أيلة عن 270 نوعا مختلفا من الطيور، مما يجعل هذه البيئات تلعب دورا حاسما في توفير الراحة والتغذية للطيور أثناء هجرتها الشاقة. وتمكنها من مواصلة هجرتها ومواصلة خدماتها للنظم البيئية والإنسان في كوكب الأرض.
وأشار التقرير أن أيلة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة يكرسان جهودا عظيمة لتعزيز سياحة مراقبة الطيور في العقبة للمساهمة في تحقيق التنمية في مدينة العقبة سواء للقطاع الساحي أو للمجتمع بشكل عام.
وصرح المهندس فراس رحاحلة مدير مرصد طيور العقبة أن عمليات المسح لأنواع الطيور في مشروع أيلة خلال موسم الهجرة الخريفي لعام 2023 أسفرت عن تسجيل 93 نوعا مختلفا من الطيور، منها أربعة أنواع مهددة وكان منها توثيق لنوع من الأنواع النادرة في مشاهدتها في الأردن (بحسب اللجنة الوطنية لتسجيل الطيور النادرة)، جرى تسجيل طير جديد من الأوز الغراء الصغيرة Lesser White-fronted Goose خلال هذا الموسم كثاني تسجيل له في بيانات الأردن بعد التسجيل الأول الذي تم في عام 2018.
كما جرى في نوفمبر الماضي توثيق تواجد البط الحمراوي أبيض العين Ferruginous Duck في بيئات أيلة بعد ملاحظة أربعة أزواج منها، وهذا النوع من الطيور مهدد بالانقراض على المستويين المحلي والعالمي، نتيجة تدهور موائلة، مما يجعل من استدامة بيئات أيلة فرصة لتواجدة ولتكاثره بحسب الرحاحلة. كما تم تسجيل نوعين آخرين من الأنواع المهددة مثل عقاب السهوب Steppe Eagle و الزقزاق الشامي Lapwing
وانتهى المسح إلى أن الممارسات البيئية المثالية شكلت نموذجا للنجاح في أيلة، وأكدت أهمية النهج التكاملي القوي لتحقيق وسائل حماية التنوع البيولوجي في أحد أكبر المشاريع التنموية الحضرية.
وتعتبر موائل أيلة، والمسطحات الخضراء والممرات المائية نتاج للتنمية المدروسة التي عززت بشكل كبير جاذبية أيلة للطيور المهاجرة في ظل توفر البيئات المائية والموائل البحرية، ما حوّل هذه البيئات إلى وجهات مفضلة لمراقبي الطيور.
وفي واحدة من أفقر دول العالم مائيا، تقوم أيلة بزراعة الأشجار والمساحات الخضراء باستخدام المياه المعالجة ميكانيكيا وإعادة استخدامها في المسطحات المائية والخضراء وملاعب الغولف، وهو ما يعكس نهجا رائدا في التكيف مع آثار تغيرات المناخ في الأردن ويعتبر نموذجا لحماية التنوع البيولوجي وسبيلا لتحقيق التنمية.
وتعمل سياحة مراقبة الطيور في أيلة بالإضافة إلى مزاياها الاقتصادية، على تعزيز الوعي البيئي وتنمية المجتمع وتعزيز القدرة على مواجهة التأثيرات المناخية.
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