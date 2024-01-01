أين وصلت جهود القضاء على الفقر المدقع في العالم؟

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هايشان فو، فلورينا برليا، عمر سراج الدين، ديفيانشي وادوا، ماثيو ويلش*واشنطن- إلى أين وصلت جهودنا للقضاء على الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم؟ وما مقدار التقدم الذي أحرزناه نحو الحصول على طاقة نظيفة بأسعار معقولة؟ وكيف يمكننا الاستجابة للتكاليف البشرية والاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ؟يقدم أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023 للبنك الدولي (باللغة العربية) 2023، رؤى وأفكارا قوية للبيانات المتعلقة بالتقدم المحرز في جهودنا الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منتصف مرحلة تنفيذها والانتكاسات التي تعرضت لها. ومن خلال السرد القصصي الغامر والتفاعلي والعروض المرئية المقنعة والحديثة للبيانات، يتيح أطلس 2023 لمتخذي القرار ومجتمع التنمية والأوساط الأكاديمية والصحفيين والجمهور موردا مرئيا عبر الإنترنت يسلط الضوء على دور البيانات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.وتحدد أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة في العام 2015، خريطة طريق عالمية مشتركة لتحقيق السلام والرخاء للبشر وللكرة الأرضية بحلول العام 2030. وتسعى هذه الأهداف إلى التصدي للعديد من أكبر التحديات التي تواجه العالم، مثل القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والتصدي لأزمة المناخ.ويستكشف أطلس 2023 المستهدفات ذات الصلة بكل هدف ويسلط الضوء على الاتجاهات المهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على كيفية الترابط بين الأهداف. كما يظهر أن العديد من الأهداف تأثرت بتغير المناخ وجائحة كورونا.ووفقا لما تكشفه دراسة من أوغندا، فإن عبء جلب المياه يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات. وكانت الأوغنديات من النساء البالغات والفتيات المراهقات يقضين معظم الوقت -حوالي 4 ساعات في الأسبوع- في جلب المياه، بينما يقضي الرجال البالغون والفتيان المراهقون ما بين ساعة واحدة و3.5 ساعة في الأسبوع، على التوالي. وعندما تكون هناك موجة جفاف، فإن النساء والفتيات يتحملن كل العبء الإضافي المتمثل في جلب المياه، حيث تقضي البالغات منهن وقتا أطول بنحو 20 % في هذا العمل الرتيب، وبالنسبة للفتيات، زاد الوقت الذي يقضونه في هذه المسؤولية بنسبة 40 %. أما بالنسبة للرجال والفتيان، فلم يكن هناك تغيير مقارنة بالظروف العادية.لماذا يكون لهذا المثال الأوغندي آثار عالمية؟ على مستوى العالم، تعاني أسرة واحدة من كل أربع أسر من نقص مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة داخل منازلها. وبما أن تغير المناخ يؤدي إلى ظواهر جوية أكثر تواترا مثل موجات الجفاف، فمن المرجح أن تتفاقم هذه التفاوتات، مما يؤدي إلى قلة الخيارات ومحدودية الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء والفتيات.وشكلت جائحة كورونا صدمة هائلة للنمو الاقتصادي، حيث سجل إجمالي الناتج المحلي العالمي أكبر انخفاض له على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية. واليوم، يعيش 95 % من السكان في بلاد ينخفض فيها مستوى إجمالي الناتج المحلي عما كان متوقعا قبل الجائحة. وبينما استؤنفت معدلات النمو، فهل سيعود التعافي الاقتصادي بالنفع على الجميع؟وينظر الأطلس في أحدث الاتجاهات على أساس الزيادة في مستوى الرخاء المشترك، وهي الفجوة بين نمو الدخل لأدنى 40 % من الأسر مقارنة بنمو كل الأسر. ففي البلدان التي ينمو فيها دخل أدنى 40 % من السكان بوتيرة أسرع من المتوسط العام تتمتع بزيادة إيجابية في مستوى الدخل المشترك. وفي البلدان التي توجد بها زيادة سلبية، يكون نمو الدخل أبطأ بالنسبة لأدنى 40 % من السكان.وفقا لما تظهره قصة البيانات، ففي 40 % من البلدان التي تتوفر عنها بيانات، كان نمو أدنى 40 % في الدخل أبطأ من العام 2012 حتى العام 2017. وبينما ما نزال ننتظر أحدث البيانات للكشف عن كيفية تأثير الجائحة على هذه الاتجاهات، هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن هناك حاجة إلى الكثير من العمل لضمان أن تعود المكاسب التي تحققت بعد انحسار جائحة كورونا -وأزمات أخرى مثل التضخم.بالرغم من بلوغ المساعدات الإنمائية مستويات قياسية مرتفعة في العام 2022، فقد تحولت بعيدا عن البلدان الأكثر تعرضاً للمخاطر.في إطار الاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، قام أعضاء لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تضم أكبر 31 بلدا مانحا في العالم، بتكثيف مساندتهم؛ حيث تشير البيانات الأولية للعام 2022 إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 211.3 مليار دولار، بزيادة تقارب 28 % منذ العام 2019 بالقيمة الحقيقية.ومع ذلك، هناك بقية لهذه القصة. فما تزال المعونات الرسمية متواضعة كنسبة مئوية من اقتصادات البلدان المانحة. وبلغت نسبة إجمالي الدخل القومي المخصصة للمعونات في البلدان المانحة الأعضاء بلجنة المساعدات الإنمائية نحو 0.3 % على مدى الأعوام الخمسين الماضية، ووصلت إلى أعلى مستوى لها خلال 40 عاماً عند 0.36 % في العام 2022. وهذا أبعد ما يكون عن المستهدف الرسمي لهدف التنمية المستدامة (المستهدف رقم 17.2) المتمثل في تخصيص 0.7 % على الأقل من إجمالي الدخل القومي للمعونة للبلدان الفقيرة.وبالرغم من أن هذا العام شهد نموا استثنائيا في قيمة المعونات، تشير البيانات الأولية للعام 2022 إلى انخفاض بنسبة 0.7 % في التمويل الثنائي المقدم إلى البلدان الأشد فقرا حول العالم مقارنة بالعام 2021. وتعد الانعكاسات الناتجة عن هذا الانخفاض هائلة؛ حيث تواجه هذه البلدان عوائق هيكلية حادة تقف أمام التنمية المستدامة ولديها أشد الاحتياجات للمعونة الأجنبية.*خبراء في البنك الدولي