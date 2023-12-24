الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إحالة شركات الاتصالات إلى المدعي العام لـ"مخالفة أحكام قانون المنافسة"

528421
وزير الصناعة والتجارة والتموين
أحال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، شركات الاتصالات الخلوية الثلاث إلى مدعي عام عمان لمخالفاتها احكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته، وذلك على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.اضافة اعلان

وقال الشمالي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن قيام شركات الاتصالات الثلاث بممارسات مخلة بالمنافسة لا يترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة إلى أخرى بحثا عن منافع المنافسة بينها، حيث يحظر قانون المنافسة أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.

وأشار إلى أنه قد تم منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع من خلال التوقف عن هذه الممارسات، إلا أنه ولعدم تجاوب الشركات تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مؤسسة المواصفات والمقاييس

"المواصفات" تؤكد أهمية التكامل العربي وتقوية جسور التعاون

منذ20 ساعة
لقطة تذكارية لحفل التكريم-(من المصدر)

"العربي" يكرم موظفيه المتطوعين ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "معا"

منذ20 ساعة
البنك الإسلامي الأردني

"الإسلامي الأردني" يعلن الفائزين بحملة مستخدمي البطاقات المصرفية من ماستر كارد

منذ21 ساعة
البترا - (أرشيفية)

هلالات: السياحة "تترنح" بسبب الأوضاع الحالية.. ونطمئن العالم بأن "الأردن آمن"

22 كانون الأول 2023
1703251372210387800

تعدد الجهات المسؤولة عن ملف سلامة النقل يشتت القطاع

22 كانون الأول 2023
1374667703016750900

36 % تراجع أعداد المشاركين في برنامج "أردننا جنة"

22 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مم أخاف؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

توظيف مقصود لخسائر الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

المغالطة في فهم "الحضارة"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المنح الخارجية في موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

ملهى الرعيان

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات | منذ19 ساعة
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات | منذ19 ساعة
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
 