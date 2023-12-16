السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إرسال نظام ترخيص مقدمي "الأمن السيبراني" إلى رئاسة الوزراء

دار-رئاسة-الوزراء-في-عمان-أرشيفية-1
رئاسة الوزراء-(أرشيفية)
عمان – أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني م.بسام المحارمة، أن المركز أرسل أخيرا نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني إلى رئاسة الوزراء بهدف المضي في إجراءاته التشريعية.اضافة اعلان
وأوضح المحارمة، أن المركز أرسل النظام بعد أن انتهى من صياغته بعد التشاور مع المعنيين في القطاع، ليصار إلى عرضه على ديوان التشريع والرأي.
ووفقا لأحكام النظام الجديد المقترح، سيكون المركز الوطني للأمن السيبراني، هو الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار الترخيص اللازم لتقديم خدمات الأمن السيبراني وآلية الإصدار والإجراءات والمتطلبات اللازمة له. 
وأكد المحارمة، أنه بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية لإقرار النظام سيجري العمل به لتحقيق هدف عام يدور حول تنظيم سوق الأمن السيبراني في المملكة والخدمات المقدمة فيها والترخيص لها من خلال المركز الوطني للأمن السيبراني وبالتبعية المساهمة في تطوير القطاع وتحفيزه نحو مزيد من التطور مستقبلا.
وبين المحارمة، أن النظام ضمن هدفه العام لتنظيم خدمات الأمن السيبراني في المملكة، سيحقق أهدافا فرعية منها، ضمان جودة الخدمات المقدمة في السوق من خلال الإشراف والرقابة والتدقيق على مقدم الخدمة بما يحفظ حقوق متلقي الخدمة ومقدمها، لافتا إلى أن أحكام هذا النظام، ستسري على أي جهة أردنية وأجنبية تقدم خدمات الأمن السيبراني في المملكة.
وبين، أنه وفقا لأحكام النظام تعرف خدمات الأمن السيبراني بأنها: "عبارة عن الانشطة الفنية والإدارية والاستشارية في مجال الأمن السيبراني، بما فيها خدمات التقييم الأمني والمراقبة والتدقيق والخدمات الاستشارية والتدريب".  
وقال المحارمة: "وفقا لأحكام النظام يحظر على أي شخص طبيعي تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني، إلا من خلال مقدم الخدمة وفقا لأحكام القانون، وأحكام هذا النظام، كما يحظر على أي جهة تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة وفقا لأحكام النظام".
وبلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني للربع الثاني من العام الحالي، 524 حادثة، استهدفت الشبكة الآمنة للحكومة وعددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى عدد من المؤسسات الحيوية. 
وكانت غالبية الحوادث المكتشفة، تعود إلى برمجيات خبيثة يتم تثبيتها نتيجة عوامل عدة، منها: ضعف الوعي لدى المستخدمين بمدى خطورة الاستخدام غير الآمن للأجهزة الخاصة بالعمل، ضعف الوعي بالوسائل الحديثة لرسائل التصيد، الضعف في تطبيق إجراءات الحماية وتفعيل السياسات والتعليمات الصادرة عن المركز وعدم وجود قيود أو عقوبات صارمة تحد من هذه التصرفات.
والمركز الوطني للأمن السيبراني: هو مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة المملكـة مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة، بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
متسوق يبتاع خصارا من منطقة وسط البلد بعمان-(الغد)

السياسات النقدية الحالية ومراقبة الأسواق لضمان استمرار السيطرة على التضخم

منذ1 ساعة
عامل يملأ جالونا بالكاز في إحدى المحطات بعمان - (أرشيفية)

غزة تزيح أسعار الطاقة عن صدارة هموم الأردنيين

منذ1 ساعة
قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة للمرة الخامسة -(وكالات)

قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة للمرة الخامسة

منذ1 ساعة
مزارعون يعملون في حقل بمنطقة الأغوار - (أرشيفية)

60 % حصة الإنتاج المحلي من الاستهلاك الزراعي

منذ1 ساعة
برج كهرباء ضغط عال - (أرشيفية)

%9 ارتفاع صادرات الطاقة إلى "كهرباء القدس"

منذ24 ساعة
البترا - (أرشيفية)

100 مليون دينار استثمارات سياحية مستهدفة في العام المقبل

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الأردن في 70 يوما

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

الخلاف الأميركي الإسرائيلي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

حتى يتجنب الأردن مفاجآت الإقليم

ماهر أبو طير |اليوم

"السلطة"/ "فتح".. رهان "خاسر-خاسر"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

ما دلالات مهاجمة "إسرائيل" للأمم المتحدة ومنظماتها؟

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

الإضراب.. كلام صريح

سلامة الدرعاوي |اليوم

الصمت بقوة الغدر

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

مجتمع دولي قليل الدسم منزوع الحماية!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات | منذ2 ساعة
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات | منذ24 ساعة
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
 