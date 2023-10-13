إستراتيجية الألعاب الإلكترونية: 3 آلاف فرصة عمل في 5 سنوات

إبراهيم المبيضين

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عمان- أكدت الإستراتيجية الأردنية لقطاع الألعاب الإلكترونية والرياضات الالكترونية التي أقرتها الحكومة قبل أيام، أنها تسعى ضمن واحد من أهدافها الرئيسية لتوفير حوالي 3 آلاف فرصة عمل في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية خلال السنوات المقبلة، في قطاع واعد ينتظره الكثير من النمو مستقبلا.ويأتي هذا الهدف في وقت يقدر فيه عدد الوظائف المباشرة في قطاع وشركات الالعاب الالكترونية حاليا في الأردن ببضع مئات فقط، فيما تبلغ نسبة البطالة الإجمالية في المملكة حوالي 21 %.ووضعت الإستراتيجية، وهي الأولى من نوعها للقطاعين (الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية) 10 أهداف لها تسعى من خلالها للارتقاء وتطوير قطاع الألعاب الالكترونية الذي حقق خلال العام الماضي إيرادات عالمية بقيمة بلغت 182 مليار دولار، أكثرها من ألعاب الموبايل.وأكدت الاستراتيجية، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن الهدف العام لها هو السعي والعمل لجعل الأردن مركزا إقليميا لتطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية على المستويين القليمي والدولي.وأقرت الحكومة بداية الشهر الحالي (الإستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية للأعوام 2023 حتى 2027) والخطة التنفيذية لها، وكلفت الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ ما جاء فيها لتنمية قطاع واعد يشهد نموا ملحوظا على كافة المستويات، بهدف توفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية في سبيل النهوض بهذا القطاع وتحقيق مكانة متميزة للأردن في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي.وجاء إقرار الاستراتيجية انسجاما مع تطلعات وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي أكدت أهمية قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية كواحد من محركات قطاع الصناعات الإبداعية الذي يشهد نموا سريعا على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدة الآثار الإيجابية التي ستنتج عن تطبيق الإستراتيجية في القطاع، ومنها تعزيز الوعي بالتقنيات الرقمية المتعلقة بصناعة الألعاب الإلكترونية وتطوراتها المختلفة، وفي مجال تطوير قدرات لاعبي الرياضات الإلكترونية وتنمية مهارات التفكير الإستراتيجي والإبداعي والعمل الجماعي وحل المشكلات ومواجهة التحديات واتخاذ القرارات السريعة خارج الصندوق وبشكل مبتكر.وفي التفاصيل، أكدت الاستراتيجية أنها تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية موزعة كالآتي: خمسة أهداف لقطاع الألعاب الإلكترونية، وخمسة أهداف أخرى لقطاع الرياضات الالكترونية.وجاء في الاستراتيجية أنها تسعى بالمجمل خلال السنوات الخمس المقبلة الى زيادة نسبة مساهمة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بنسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي.وبالنسبة لمحور التوظيف، فقد أكدت الاستراتيجية أنها تهدف الى توفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب في قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية خلال السنوات الخمس المقبلة.وأشارت الاستراتيجية الى أهمية جعل الأردن مركزا إقليميا للقطاع في المنطقة، وذلك عبر مساع لاستقطاب 5 شركات عالمية للاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن.كما أكدت الاستراتيجية، على هدف عام يتمثل في توفير وتأهيل 20 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع الألعاب الإلكترونية والرياضات الالكترونية.وفي مجال تأهيل وتطوير قدرات الشباب الأردني في هذه الصناعة، فقد أكدت الاستراتيجية على هدف عام أيضا يتمثل في السعي لإنشاء أربعة مراكز تأهيل وتدريب متخصصة بالألعاب والرياضات الإلكترونية.وفي قطاع الرياضات الإلكترونية على وجه الخصوص، فقد حددت الاستراتيجية مجموعة من المستهدفات من أهمها: استضافة خمس بطولات إقليمية ودولية في المملكة.وأكدت الاستراتيجية على هدف آخر، يتمثل في رفع وعي أولياء أمور اللاعبين بأهمية الرياضات الإلكترونية كمهنة بنسبة 25 %.وأكدت الإستراتيجية أنها تهدف أيضا لتأهيل حوالي 1500 لاعب محترف ومدرب معتمد في هذه الرياضة الواعدة، وزيادة مشاركة المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية بنسبة 50 % في البطولات الإقليمية والدولية.وبينت الاستراتيجية أنها تهدف الى رفع الوعي الصحي والأخلاقي للاعبين بنسبة 80 %.