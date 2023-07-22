إستراتيجية لتطوير قطاع المحيكات

طارق الدعجة

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قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن م.إيهاب قادري إن "الغرفة تعد حاليا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين إستراتيجية واضحة لدعم وتطوير القطاع ومواجهة تحدياته".وبين قادري لـ"الغد" أن الإستراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج وتنويع صادرات منتجات القطاع ليتم الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز التواجد في الأسواق التقليدية وجذب استثمارات جديدة من خلال مصفوفات إجراءات يجري العمل على اعدادها.ويضم قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات العديد من القطاعات الفرعية أهمها الغزل والخيوط، الأنسجة والأقمشة، السجاد وأغطية الأرضيات النسيجية، المطرزات والأنسجة يدوية الصنع، الجلود الطبيعية والاصطناعية، الملابس الجاهزة، الأحذية وأجزاؤها.وأكد قادري أن هذه الخطوة تنضوي في إطار مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج الحكومي لتنفيذها بمسارات وجداول زمنية محددة.وأوضح قادري أن محاور الاستراتيجية سوف تتضمن العمل على تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية وإنشاء الصناعات التكاملية، وتوفير العمالة المدربة، وتشجيع توظيف المواهب المحلية، وزيادة الترابط بين الشركات الصغيرة والكبيرة العاملة بالقطاع.وأشار قادري إلى أن الغرفة حريصة على أن تكامل الاستراتيجية مع القطاعات الصناعية الاخرى بهدف تعزيز الترابط بين القطاعات بما يسهم في تخفيض كلف الإنتاج وزيادة التنافسية محليا وخارجيا إضافة إلى زيادة حصة منتجات القطاع في السوق المحلية.وجدد التأكيد على أن القطاع يمتلك العديد من الفرص التصديرية غير المستغلة التي قدرت بأكثر من 500 مليون دولار إلى مختلف الأسواق العالمية، مبينا ان استغلالها يساهم في التوسع في إنتاج واستقطاب استثمارات جديدة وتصدير العديد من منتجات القطاع كصناعة الألبسة وصناعة الأحذية والحقائب ما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.وشدد على ضرورة إيجاد برامج متخصصة تساعد منشآت القطاع في رفع القدرات التسويقية والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية للنهوض بالقدرة التنافسية لمنتجات القطاع داخل هذه الأسواق.وأشار قادري إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع على رأسها ارتفاع كلف الطاقة وندرة العمالة المؤهلة والمدربة بالإضافة الى المنافسة غير العادلة للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.ولفت إلى أن غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع الجهات ذات الصلة تسعى الى تذليل العقبات التي التي تواجه قطاع المحيكات، خاصة فيما يتعلق بملف تخفيض كلف الإنتاج ومحاولة إيجاد المواد الأولية محليا من خلال جذب الاستثمارات في الصناعات التكاملية الرأسية والأفقية للقطاع بالاضافة الى تدريب العمالة الوطنية على المهارات المتخصصة.وبحسب قادري يبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع حوالي 1042منشأة صناعية وحرفية في حين تجاوز رأس المال المسجل لمنشآت القطاع أكثر من 204 ملايين دولار.يشار إلى القطاع يشكل 27 % من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي، إذ يشغل اليوم أكثر من 75 ألف عامل، تشكل العمالة الأردنية منهم ما يقارب32.1 %، أي حوالي 24 ألف عامل أردني.ووفقا لبيانات غرفة صناعة الاردن سجلت صادرات قطاع المحيكات أداءً 1.9 مليار دولار العام الماضي مسجلة نموا نسبته 17 % مقارنةً مع العام 2021 فيما حازت الولايات المتحدة على نصيب الأسد من إجمالي صادرات القطاع الوطنية، إذ تجاوزت 82 % من إجمالي صادرات القطاع بما يقارب 1.6 مليار دولار، تليها كلاً من كندا والمملكة المتحدة بما نسبته 2.9 % و 2.2 % على التوالي.ويظهر البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة سابقا أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ستنفذ هذا العام 24 مبادرة ضمن أولويات البرنامج للأعوام(2025-2023) من بينها تعزيز تنافسية قطاع المنسوجات.وبحسب المبادرات بهذا الخصوص، سيتم العمل على تحديد المهارات الفنية المهنية ضمن برامج التدريبات المدرسية والصناعات المهنية وإيجاد بيئة تمكينية محفزة واستكمال وتحديث البيانات المتعلقة بقطاع المنسوجات.