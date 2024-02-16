الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق الموسم 11 من برنامج دعم الريادة "بيج باي أورانج"

أورانج
أورانج
عمان – تستمر شركة "اورانج الاردن" بدعم منظومة ريادة الاعمال والشركات الناشئة الاردنية، لتفتح مؤخرا باب التسجيل للمشاركة والاستفادة من الموسم 11 لبرنامجها لتسريع نمو الاعمال الريادية الذي يحمل اسم "بيج باي اورانج".اضافة اعلان
وحددت الشركة تاريخ التاسع والعشرين من شهر شباط (فبراير) الحالي موعدا نهائيا للتسجيل في الموسم 11 من البرنامج. 
وقالت الشركة، في ردها على اسئلة لـ"الغد"، إن برنامج تسريع نمو الأعمال الريادية "بيج باي أورانج" يستقبل الطلبات من الشركات الناشئة الأردنية التي تعمل في مجال التقنية أو تطوع التقنية لخدمة باقي القطاعات الاقتصادية، وتمر في مرحلة النمو لمساعدتها على تطوير اعمالها وتوسيعها والوصول إلى أسواق جديدة. 
واكدت الشركة أنها ستعمل على اختيار الشركات التي ستستفيد من البرنامج بعد انتهاء فترة التسجيل وفقا لمعايير موحدة من قبل لجنة تحكيم متخصصة، حيث يختار البرنامج سنويا من خمس الى ست شركات ناشئة للمشاركة في البرنامج. 
وقالت إن فترة البرنامج تمتد لفترة 8 شهور تستفيد فيها الشركات الناشئة من دعم لوجستي وارشادي وفرص تشبيك مع خبراء ومستثمرين والعمل معها لتحسين المنتجات، وتطوير الزبائن، ودعم الأعمال التجارية، وهي المجالات التي لها انعكاسات إيجابية على تحفيز وتنمية قطاع الشركات الناشئة والصغيرة وبالتالي تعزيز مساهمتها في رفد الاقتصاد الوطني. وبينت الشركة أن برنامجها لتسريع نمو الاعمال الريادية تمكن في مواسمه العشرة السابقة من تقديم الدعم لحوالي 55 شركة ناشئة اردنية، كما انه نظم قرابة 200 فعالية وحدث تعنى بريادة الاعمال ونشر ثقافتها، فضلا عن دعم مشاركة شركات ناشئة اردنية في معارض وفعاليات عالمية وذلك لتسويقها ودعم توسعها في الاردن والمنطقة والعالم. 
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