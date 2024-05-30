 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق تجريبي لمركز خدمات حكومي شامل في الطفيلة

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة - (أرشيفية)
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة - (أرشيفية)
عمان – أعلنت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس إطلاق تجريبي لمركز الخدمات الحكومية الشامل ليخدم المواطنين في إقليم الجنوب ومحافظة الطفيلة على وجه الخصوص. اضافة اعلان
وبينت الوزارة في ردها على أسئلة لـ "الغد" أنه تم إطلاق مركز الخدمات الحكومية الشامل في الطفيلة في منطقة القادسية، لفترة تجريبية حتى يتم الإطلاق الرسمي خلال الأشهر المقبلة.
وقالت الوزارة "إطلاق مركز الخدمات الحكومية الشامل في الطفيلة يشمل تقديم 100 خدمة حكومية تتبع 22 وزارة ودائرة حكومية، في إطار إنشاء هذا النموذج من المراكز في كل محافظات المملكة لتقديم منظومة متكاملة ومريحة للمواطن حتى في أيام العطل الرسمية".
وأكدت الوزارة أن إطلاق مركز الطفيلة يأتي ضمن خطة تسير الحكومة ضمنها وتشمل إنشاء وإطلاق أربعة مراكز خدمات حكومية شاملة خلال فترة العام الحالي أغلبها في محافظات الجنوب.
ومع الإطلاق التجريبي لمركز الخدمات الحكومية الشامل في الطفيلة تكون الحكومة قد أنجزت أربع مراكز خدمات حكومية شاملة كان أولها في منطقة المقابلين في عمان، ومركز في مطار الملكة علياء الدولي، والأخير الذي أطلق رسميا في محافظة إربد خلال الأسبوع الماضي.
وأكدت الوزارة أنها تعمل حاليا على اختيار وتصميم والمضي في العمل لإنشاء باقي مراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي من المخطط إطلاقها في باقي محافظات المملكة في الجنوب والشمال.
وأوضحت الوزارة أن فكرة مركز الخدمات الحكومية الشامل تقوم على إيجاد مركز يقدم مجموعة من الخدمات الحكومية التي تستلزم قدوم المواطن ومن مكان واحد، وتندرج تحت إطار توجه الحكومة لتطبيق مفهوم "الحكومة الواحدة"، للتسهيل على المواطن وتقديم الخدمات الحكومية التي تلزمه من مكان واحد.
ومن ضمن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز؛ إصدار وتجديد جوازات السفر وتأجيل تجديد دفتر خدمة العلم وعدم محكومية، الاستعلام عن المسقفات ودفعها وتقديم موعد للاعتراض عن مخالفات السير وإصدار مخطط موقع تنظيمي وتسجيل عقود الإيجار إلكترونياً، وخدمات إذن الإشغال وغيرها من الخدمات الأخرى.
ومراكز الخدمات الحكومية الشاملة هي مراكز أساسية هدفها توفير نافذة محددة وتكاملية؛ لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، بشكل يلمس المواطنون معه تحسنا في نوعية الخدمة المقدمة لهم، إذ يمكن للمواطن زيارة المركز مباشرة أو ترتيب موعد، مع بيان الخدمة التي يريدها من خلال تطبيق سند الحكومي، كما حرصت الحكومة على توفير مكتب في المركز يعنى بالخدمات الحكومية الإلكترونية وتوعية وتدريب المواطنين على استخدامها، إلى جانب توفير وسائل لمراقبة الأداء وقياس رضا المتعاملين
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