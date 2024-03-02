السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق حملة "حول راتبك وبنك الإسكان بيكافئك"

إطلاق حملة "حول راتبك وبنك الإسكان بيكافئك"
إطلاق حملة "حول راتبك وبنك الإسكان بيكافئك"
 أطلق بنك الإسكان وللمرة الأولى على مستوى القطاع المصرفي والمملكة، برنامج جديد مخصص للعملاء الجدد من أصحاب الرواتب المحولة بحد أدنى 1000 دينار للراتب الشهري، ضمن حملة "حول راتبك، وبنك الإسكان بيكافئك"، والذي يقدم لمن يبادر بالانضمام إليه العديد من المزايا ومن أبرزها مساهمة البنك العالية في المدخرات وبنسبة تصل إلى 15 %، والتي تعتبر العائد الأعلى في المملكة.اضافة اعلان
ومن خلال هذا البرنامج، سيحظى المشتركون من موظفي القطاعين العام والخاص والمحولة رواتبهم إلى بنك الإسكان والذين يلتزمون بتحويل قيمة شهرية من حسابات الرواتب التابعة لهم إلى حسابات الادخار التابعة للبرنامج الجديد، بعوائد مجزية على إجمالي قيمة الادخار في نهاية العام بعد تحويل 12 اشتراكا شهريا متتابعا، تتحدد قيمتها بحسب شرائح الادخار التي يختارونها، والتي تتراوح بين شريحة 300 دينار، وشريحة 600 دينار وشريحة 1000 دينار.
ويعكس هذا البرنامج حرص بنك الإسكان الشديد والتزامه المستمر تجاه تطوير وتقديم خدمات ادخارية فعالة ومبتكرة بأعلى قيمة ممكنة، في الوقت الذي يواصل فيه جهوده لتشجيع ثقافة الادخار السليم والذكي من أجل التخطيط وتنمية المدخرات والأموال والإنفاق المالي الواعي. ومع إطلاقه، يضاف البرنامج المخصص للعملاء الجدد من أصحاب الرواتب المحولة لباقة من الأدوات الادخارية التي تشمل حسابات التوفير المختلفة، والودائع لأجل، والودائع لأجل بجوائز.
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