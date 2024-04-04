الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق نسخة محدثة من المنصة الرقمية لريادة الأعمال

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تعبيرية
 أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يوم أمس رسميا، أنها أطلقت المنصة الوطنية لريادة الأعمال في الأردن بنسختها المحدثة لدعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة، تطويرا للنسخة الأولى من المنصة التي انطلقت للمرة قبل نحو سنتين.اضافة اعلان
وقالت الوزارة في ردها على أسئلة لـ"الغد": "إن المنصة الوطنية لريادة الأعمال، التي تحمل اسم "ستارتبس جو" على الشبكة العنكبوتية، تمثل بنسختها الحديثة بوابة رقمية للنظام البيئي لريادة الأعمال الأردني، ولتكون وجهة للشركات الناشئة والمستثمرين وأنظمة الدعم لريادة الأعمال".
وبينت الوزارة في ردها، أن المنصة الوطنية مدعومة من الصندوق الأردني لريادة الأعمال، وتديرها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج"، لتمثل نظاما بيئيا شاملا عبر الإنتنرت يصف ويشخص بيئة ريادة الأعمال في المملكة بكل أطرافها من خلال، إيجاد قاعدة بيانات شاملة عن الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والجهات الاستثمارية، وإيجاد خريطة واضحة لأفضلية الدعم والمساعدة في ترويج الشركات الناشئة.
وقالت: "إن النسخة الجديدة من المنصة هي نسخة مطورة تحاكي المنظومة الريادية في الأردن واحتياجاتها، كما تحتوي على العديد من الميزات الجديدة وأهمها الخريطة الجغرافية للشركات الناشئة في الأردن، والخريطة القطاعية للمنظومة الريادية، والتي ستسهل تشبيك الشركات الناشئة في جميع أنحاء الأردن".
وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، طرحت عطاء خاصا لتطوير المنصة الرقمية لريادة الأعمال خلال العام الماضي، لتطوير وتحسين تجربة المستخدم استكمالا لعمل النسخة الأولى منها.
وأوضحت، أن المنصة تقدم محتوى رياديا متخصصا يخدم مستخدميها كالأدلة المالية، وشبكة المستثمرين، وأداة التقييم، والتقويم لأهم الأحداث والفعاليات الريادية في الأردن والمنطقة، وغيرها الكثير. 
وعن الفئات التي تستهدفها المنصة في نسختها الجديدة، قالت الوزارة: "إنها ليست مخصصة لرواد الأعمال فقط، بل هي أيضا للمستثمرين والجهات الداعمة ومقدمي الخدمات في جميع أنحاء الأردن. وسيتم إخفاء المستخدمين غير النشطين مؤقتا عن الخرائط حتى يتم تأكيد نشاطهم".
وأكدت الوزارة، أنها ستقوم من خلال المنصة بنشر 48 تحديا وفرصة ريادية قابلة للتنفيذ والتوسع. 
ويأتي مشروع المنصة الرقمية لريادة الأعمال ضمن حزمة مشاريع  وردت في سياسة الريادة الوطنية لرفد الأردن بكمية من المشاريع المبنية على أساس أفكار ذات جدوى اقتصادية ومبنية حسب احتياجات السوق. 
وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة. 
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