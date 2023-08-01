إعادة تشغيل فندق "عمان برادايس" المملوك للضمان الاجتماعي

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اطلع رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية على مرافق فندق "عمان برادايس" المملوك للضمان الاجتماعي بعد افتتاحه تجريبياً بداية شهر تموز الحالي.وخلال زيارة رافقه فيها رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية وعدد من مدراء الصندوق والشركة، اطلع كناكرية من المدير العام للفندق على التحديثات الشاملة التي تم إجراؤها على مرافق الفندق المختلفة، وتصاميمه الداخلية تلبية لمتطلبات العلامة التجارية الجديدة.وأشار رئيس الصندوق إلى أن إعادة تشغيل الفندق وتحديث مرافقه وخدماته يعزز من نوعية الخدمات السياحية المقدمة، مؤكدا أهمية الاستفادة من فترة الافتتاح التجريبي في تقييم مستوى الخدمات وإجراء التحسينات المطلوبة قبل الافتتاح الرسمي للفندق قبل نهاية هذا العام.من جهته قال مدير عام الفندق إن الموقع الحيوي للفندق في منطقة الشميساني على مقربة من مراكز التسوق الرئيسية ومراكز الشركات الكبرى، سيسهم في تحقيق نسب إشغال عالية. وأشار إلى أن عملية إعادة تشغيل الفندق ذي تصنيف أربعة نجوم سبقه إجراءات تحديث 144 غرفة وأجنحة فندقية، بالإضافة إلى تحديث المرافق الترفيهية وقاعة الاحتفالات، وقاعات الاجتماعات التي تم تزويدها بالتكنولوجيا الذكية. وبيّن أن الفندق يوفر حاليا 100 فرصة عمل دائمة لعمالة محلية مدربة ومؤهلة.هذا ويأتي الافتتاح التجريبي للفندق بعد قيام الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي مؤخراً بتوقيع عقد إدارة وتشغيل مع مستثمر محلي لإعادة تشغيل الفندق الذي كان يحمل الاسم التجاري "عمان الشام بالاس".