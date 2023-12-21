إعلان تأسيس الشركة الوطنية العربية للصناعات التحويلية

رهام زيدان

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عمان - توقعت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن يشهد قطاع التعدين في الأردن تطورا خلال العقد المقبل في ظل الطلب المتزايد على منتجات القطاعات الصناعية والزراعية والقطاعات الأكثر تطورا والتي تتصل بالتكنولوجيا الحديثة.وقالت السقاف أمس عقب الإعلان عن تأسيس الشركة الوطنية العربية للصناعات التحويلية في جمعية رجال الأعمال الاردنيين "الأردن قام بالسنوات الأخيرة على تنمية وتوسيع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل وجذب استثمارات خارجية جديدة، عن طريق تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك بالاستناد على تنوع وغنى الثروات المعدنية الطبيعية في الأردن".ومن الجدير بالذكر ان الشركة الوطنية العربية للصناعات التحويلية وهي شركة مساهمة عامة ، ستعمل في المرحلة الأولى من عملها على إجراء الدراسات اللازمة لعدد من المشاريع، منها على سبيل المثال لا الحصر، إنتاج ليثيوم فوسفات الحديد، إنتاج كبريتات المنغنيز، محطة تكرير لخام الليثيوم بطريقة الـ"TOLL"، بازلت حديد التسليح.وتركز مشاريع الشركة على التوجه العالمي في الوصول الي الحياد الكربوني في عام 2050 وفي التحول التدريجي من الوقود الأحفوري الي الطاقة المتجددة وتخزينها مع تطبيق الممارسات العالمية الفضلي للتنمية المستدامة "ESG" كذلك تهدف الشركة في المرحلة الثانية إلى رفع رأس المال لتطوير أعمالها من الخامات الأخرى.وحضر إعلان تأسيس الشركة رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ومراقب عام الشركات د.وائل العرموطي ورئيس هيئة مفوضي قطاع الطاقة والمعادن م.زياد السعايدة وعدد كبير من المساهمين في الشركة الوطنية العربية للصناعات التحويلية إذ جاء هذا الإعلان ترجمة للأولويات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 لقطاعي الطاقة والتعدين.وثمنت السقاف جهود المستثمرين لثقتهم بالبيئة الاستثمارية الأردنية ومبادرتهم لتأسيس الشركة، مؤكدة ان قطاع التعدين يعد واحد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي ركزت عليها رؤية التحديث الاقتصادي 2033 نظراً لما يمتلكه القطاع من امكانيات كبيرة ومزايا نسبية وتنافسية عالية.رئيس لجنة المؤسسين للشركة الوطنية العربية للصناعات التحويلية ورئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين الطباع، قال ان "تأسيس الشركة الوطنية العربية للصناعات التحويلية يأتي في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع التعدين والثروة المعدنية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين والتي تركز على تطوير قطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من الموارد المعدنية".وبين خبير قطاع التعدين م.أيمن عياش أن الشركة الوطنية العربية للصناعات التحويلية تسعى إلى أن تكون من الشركات الرائدة في صناعة المواد الأساسية لصناعة البطاريات لتخزين الطاقة تماشيا مع التوجه العالمي في هذه المجال وما ينبثق عن مؤتمرات المناخ وآخرها COP28، وأن تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة بالتعاون مع الدول الاقليمية والشركاء الدوليين خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية تحت قانون Inflation Reduction Act “IRA” واتفاقية التجارة الحرةFTA.وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن السعايدة "الهيئة ستقوم بتسهيل جميع الإجراءات التي تخص الحصول على التصاريح والرخص في مجال التعدين".وأكد وجود العديد من الخامات الطبيعية المهمة التي يجب الاستفادة منها في مختلف القطاعات.من جهته، قال العرموطي " هذه الجهود ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لتبسيط الاجراءات وتسهيلها ".وأشار إلى أنه أصبح متاحا تسجيل الشركات إلكترونيا خلال ساعات محدودة وبإجراءت سهلة وكذلك يمكن عقد الاجتماعات إلكترونيا".